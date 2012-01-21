  1. استانها
  2. کرمان
۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۰:۳۲

عابدی نژاد در گفتگو با مهر:

قاچاق اقتصاد را مختل می کند/ لزوم همکاری شهروندان در طرح شبنم

قاچاق اقتصاد را مختل می کند/ لزوم همکاری شهروندان در طرح شبنم

کرمان - خبرگزاری مهر: سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان با اشاره به اثرات مخرب کالای قاچاق بر اقتصاد کشور گفت: مردم حق دارند با حساسیت زیاد با کالای جعلی و قاچاق و عرضه کنندگان آن از راه های قانونی مبارزه کنند.

محمد عابدی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به لزوم توجه شهروندان به بارکد محصولات اظهار داشت: در صورتیکه کالایی فاقد بارکد و یاد  داری بارکد مخدوش باشد می توان به جعلی و قاچاق بودن آن پی برد.

عابدی نژاد از اجرای طرح شبنم در کرمان خبر داد و افزود: با اجرای این طرح از ورود کالای قاچاق به کشور جلوگیری و کالاهای بی‌کیفیت نیز از بازار جمع آوری خواهند شد.

وی ادامه داد: در اجرای این طرح چهار گروه کالایی شامل لوازم خانگی، رایانه و ملحقات آن، تجهیزات پزشکی و لوازم آرایشی و بهداشتی و مکمل های غذایی و دارویی که فاقد بارکد دوبعدی باشند از سطح بازار جمع آوری و به عنوان کالاهای مشکوک به قاچاق با آنها برخورد خواهد شد. 

این مسئول با بیان اینکه اجرای طرح شبنم کنترل کالای قاچاق را افزایش می دهد گفت: طرح شبکه بازرسی نظارت مردمی این امکان را برای شهروندان فراهم می آورد که با داشتن یک گوشی همراه دارای دوربین و با استفاده از نرم افزار موجود از اصالت کالای خریداری شده اطمینان حاصل کنند.

وی گفت: قاچاق کالا حقوق مصرف کنندگان را پایمال و قانون گریزی در جامعه را گسترش می دهد.

عابدی نژاد ابراز داشت: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی مانند گرانفروشی، عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور مراتب  را به اطلاع مسئولان برسانند تا با متخلفین برابر قانون برخورد شود.

کد مطلب 1514495

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها