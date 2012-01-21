قاچاق اقتصاد را مختل می کند/ لزوم همکاری شهروندان در طرح شبنم

محمد عابدی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به لزوم توجه شهروندان به بارکد محصولات اظهار داشت: در صورتیکه کالایی فاقد بارکد و یاد داری بارکد مخدوش باشد می توان به جعلی و قاچاق بودن آن پی برد.

عابدی نژاد از اجرای طرح شبنم در کرمان خبر داد و افزود: با اجرای این طرح از ورود کالای قاچاق به کشور جلوگیری و کالاهای بی‌کیفیت نیز از بازار جمع آوری خواهند شد.

وی ادامه داد: در اجرای این طرح چهار گروه کالایی شامل لوازم خانگی، رایانه و ملحقات آن، تجهیزات پزشکی و لوازم آرایشی و بهداشتی و مکمل های غذایی و دارویی که فاقد بارکد دوبعدی باشند از سطح بازار جمع آوری و به عنوان کالاهای مشکوک به قاچاق با آنها برخورد خواهد شد.

این مسئول با بیان اینکه اجرای طرح شبنم کنترل کالای قاچاق را افزایش می دهد گفت: طرح شبکه بازرسی نظارت مردمی این امکان را برای شهروندان فراهم می آورد که با داشتن یک گوشی همراه دارای دوربین و با استفاده از نرم افزار موجود از اصالت کالای خریداری شده اطمینان حاصل کنند.

وی گفت: قاچاق کالا حقوق مصرف کنندگان را پایمال و قانون گریزی در جامعه را گسترش می دهد.

عابدی نژاد ابراز داشت: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی مانند گرانفروشی، عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور مراتب را به اطلاع مسئولان برسانند تا با متخلفین برابر قانون برخورد شود.