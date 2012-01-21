ارائه خوابگاه به دانشجویان یک دانشگاه براساس رتبه کنکور

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه علوم پزشکی شیراز در این اطلاعیه تاکید کرده است که با توجه به ظرفیت محدود خوابگاهها جهت اسکان دانشجویان پذیرفته شده در این دانشگاه، بر اساس امکانات موجود و بررسیهای انجام شده فقط به نیمی از متقاضیان بر اساس رتبه کنکور خوابگاه با نرخ دولتی اختصاص خواهد داد.

دانشگاه به بقیه دانشجویان متقاضی، خوابگاه با نرخ آزاد (ماهیانه 100 هزار تومان) اختصاص می دهد و کلیه دانشجویان متقاضی خوابگاه می توانند در تاریخ 26 و 27 بهمن با مدارک اعلام شده به اداره خوابگاهها مراجعه کنند.

دانشجویان متقاضی خوابگاه در دانشگاه علوم پزشکی شیراز باید دو قطعه عکس، کپی کارت ملی، کپی شناسنامه، تصویر کارت ایثارگری یا معرفی نامه امور ایثارگران مربوط به پدر دانشجو (ویژه دانشجویان سهمیه شاهد و ایثارگر)، فرم شماره یک تعهد محضری که توسط یکی از دفاتر اسناد رسمی به ثبت رسیده باشد و فرم تأئید ولی ویژه دانشجویان دختر (فرم شماره 2) که توسط پدر دانشجو در یکی از دفاتر ثبت اسناد تأئیدیه امضاء شده باشد، را همراه داشته باشد.