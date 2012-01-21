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۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۲:۵۴

رحمانی اعلام کرد:

64 پردیس دانشگاه فرهنگیان در کشور تثبیت شده است

64 پردیس دانشگاه فرهنگیان در کشور تثبیت شده است

نوشهر - خبرگزاری مهر: معاون آموزشی مجتمع آموزش عالی پیامبر اعظم کشور گفت: 64 پردیس دانشگاه فرهنگیان در کشور تثبیت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل رحمانی روز شنبه در مراسم معارفه سرپرست جدید این مجتمع در نوشهر اظهار داشت: همزمان با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تلاش شده تا واحدهای دانشگاهی در هر استان به صورت واحد دخترانه و پسرانه ایجاد شود.

وی به نقش زیربنایی آموزش و پرورش در تحول جامعه اشاره کرد و گفت: آموزش و پرورش را نباید به عنوان یک دستگاه هزینه‌ بر نگریست بلکه یک دستگاه مولد در کشور محسوب می شود.

معاون آموزشی مجتمع آموزش عالی پیامبر اعظم(ص) افزود: همه‌ سرمایه‌ گذاریها باید معطوف به آموزش و پرورش شود و در سند بنیادین نقش نهاد حاکمیتی و حکومتی برای وزارت آموزش و پرورش تعریف شده است.

وی، اهمیت تربیت معلم را فراتر از تربیت دانش‌آموزان دانست و تصریح کرد: مراکز تربیت معلم همانند پادگان فرهنگی باید بطور شبانه ‌روزی مسئولیت پرورش معلمان فریخته را برعهده بگیرند تا بتوانند نقش موثر خود را در تربیت دانش‌آموزان شایسته برای جامعه فراهم سازند.

در این مراسم، جهانگیر جهانگیری به عنوان سرپرست جدید مجتمع آموزش عالی پیامبر اعظم (ص) در نوشهر معرفی شد.

کد مطلب 1514497

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