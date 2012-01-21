آغاز فاز دوم پیش فروش سکه از دوشنبه/ سکه پیش فروشی گران شد

عباس کمره ای در گفتگو با مهر از توقف عرضه پیش فروش سکه به قیمت 546هزار تومان خبرداد و گفت: از روز دوشنبه هفته جاری فاز دوم پیش فروش سکه با شرایط جدید آغاز خواهد شد.

مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی با اعلام اینکه در فاز دوم پیش فروش سکه دو مرحله 4 ماهه و 6 ماهه خواهیم داشت، افزود: در این فاز قیمت پیش فروش سکه ها تغییر کرده است.

وی با تاکید بر اینکه از این به بعد قیمت پیش فروش سکه هفتگی اعلام خواهد شد، از افزایش قیمت پیش فروش سکه خبرداد و گفت: در این فاز سکه طرح جدید پیش فروش خواهد شد.

کمره ای با اعلام اینکه پارامترهای پیش فروش سکه در شعب بانکی توسط بانک مرکزی تغییر کرده است، گفت: از جمله این پارامترها تعیین نرخ سکه براساس قیمتهای جهانی طلا و سایر عوامل است.

این مقام مسئول در بانک مرکزی در مورد دلایل بانک مرکزی برای تغییر رویه پیش فروش سکه ها عنوان کرد: پیش از این نیز اعلام کرده بودیم که پیش فروش مرحله اول یکماهه خواهد بود.

وی با بیان اینکه طی یکماه اخیر فاز یک پیش فروش سکه طرح جدید به اجرا درآمد، تصریح کرد: پیش از این نیز بانک مرکزی برآورد کرده بود که مدت زمان اجرای فاز یک یک ماه باشد.

مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی خاطرنشان کرد: تحولات جدید قیمت طلا در بازارهای جهانی، افزایش نرخ طلا از ابتدای سال جدید میلادی باعث شد که بانک مرکزی یک بازنگری جدید در شرایط پیش فروش سکه داشته باشد.

به گزارش مهر، اجرای طرح پیش فروش سکه از تاریخ 29 آذر ماه امسال در شعب بانک ملی به دستور بانک مرکزی با نرخ 546 هزار تومان آغاز شد که در 3 روز ابتدای اجرای طرح، تعداد سکه‌های طرح جدید فروخته شده 423 هزار و 505 قطعه بود.