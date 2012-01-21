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۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۲:۵۰

نخستین نمایشگاه اسناد و کتب خطی محرم در گرگان گشایش یافت

گرگان - خبرگزاری مهر: نخستین نمایشگاه اسناد، کتب خطی و تاریخی مرتبط با محرم و عزاداری سید سالار شهیدان (ع) در دیار تاریخی استرآباد موسسه فرهنگی میرداماد افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد خواجه نژاد قائم مقام موسسه فرهگنی میرداماد روز شنبه در حاشیه این نمایشگاه، هدف از برگزاری نمایشگاه را حفظ و احیای ارزشهای دینی و فرهنگی دانست.

محمود اخوان مهدوی از پژوهشگران تاریخ به دلایل وجود سندهای فراوان مربوط به منطقه اشاره کرد.

وی افزود: عوامل متعدد و ویژگی های خاص این منطقه باعث شده است تا امروزه این خطه یکی از مناطقی باشد که بیشترین اسناد تاریخی را دارا باشد و پررنگ بودن تشیع در استرآباد از اصلی ترین دلایل وجود اسناد تاریخی درباره محرم است.
 
در این مراسم صادق میرحیدری از مداحان قدیمی گرگان به ذکر خاطراتش از مداحی در قبل از انقلاب و ماههای منتهی به پیروزی انقلاب در سال 57 پرداخت.
کد مطلب 1514500

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