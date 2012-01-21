تمام محورهای اصلی آذربایجان شرقی باز است

اروجعلی علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از نخستین ساعات آغاز بارش برف در استان 41 راهدارخانه مستقر در مسیرهای مواصلاتی با تمام امکانات خود وارد عمل شده و اقدام به مسیر گشایی و نمک پاشی محورهای ارتباطی اصلی نموده اند.

وی اظهار داشت: اکنون تمام محورهای اصلی استان باز است اما مسافرانی که قصد عبور از این استان را دارند باید خودروهای خود را به تجهیزات زمستانی از قبیل زنجیر چرخ مجهز نمایند تا اتفاق ناگواری برای آنان رخ ندهد.

علیزاده در ادامه گفت: تلفن 141 برای اطلاع رسانی در خصوص وضعیت راههای استان در اختیار هموطنان است و همکاران راه و ترابری استان آماده دریافت گزارشات و ارائه گزارش وضعیت راههای استان هستند.

مدیرکل راه و ترابری استان همچنین گفت: با توجه به شدت بارش 10 درصد راههای روستایی استان دچار برف گرفتگی شده و همکاران راهداری با کمک اهالی روستاها در حال مسیر گشایی برای جاده های روستایی هستند.

علیزاده اضافه کرد: بیشترین راههای مسدود شده در شهرستان کلیبر و خداآفرین قرار دارد که ارتفاع برف در آنها تا 50 سانتی متر نیز رسیده است.

بنا بر همین گزارش، به علت شدت بارش برف در استان مدارس 20 شهر آذربایجان شرقی در نوبت صبح تعطیل شد.

استان آذربایجان شرقی حدود سه هزار روستا دارد.