به گزارش خبرنگار مهر، دکتر جعفر مهراد، درخصوص فعالیتهای ISC در رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی کشور گفت: این پایگاه از سال 89 براساس اختیاراتی که معاونت پژوهشی وزارت علوم به ISC تفویض کرده است، دانشگاه ها و موسسات پژوهشی کشور (دولتی و غیر دولتی) را رتبه بندی می کند.

وی افزود: معیارها و شاخص های رتبه بندی ISC در واقع معیارها و شاخص هایی هستند که توسط وزرای آموزش عالی و تحقیقات علمی کشورهای اسلامی تصویب و توسط کشورهای عضو مورد استفاده قرار می گیرد و وزن های تخصیص یافته به معیار ها در رتبه بندی ISC بر اساس اهمیت معیارها بوده و در درون معیارها نیز به مناسب بودن شاخص ها توجه شده است.

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) علت تاخیر در اعلام نتایج رتبه بندی را عدم ارسال به موقع اطلاعات درخواستی از سوی دانشگاه ها برشمرد و گفت: لازم است در این مورد دانشگاه ها اطلاعات مورد نیاز را گردآوری و تحویل ISC دهند.

مهراد یادآور شد: متاسفانه بسیاری از دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی از یک نظام ثبت آماری برخوردار نبوده و درخواست اطلاعات از این گونه دانشگاه ها همواره با دشواری صورت می گیرد و حتی نامه هایی که به عنوان پیگیری ارسال می شود برخی از دانشگاه ها به اصل و پیگیری نامه هم توجهی ندارند.

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام افزود: تاکنون از اواسط تابستان 90 چندین نامه به دانشگاه ها فرستاده شده، رابطین دانشگاه با ISC مشخص است و معمولا پیگیری ها نیز از سوی رابطین دنبال می شود، اما با وجود این از 86 پرسشنامه ای که برای دانشگاه ها و موسسات پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فرستاده شده، 65 دانشگاه یا موسسه پرسشنامه را تکمیل کرده و 21 سازمان دیگر پرسشنامه را پاسخ نداده اند.

مهراد درباره وضعیت و میزان همکاری دانشگاه های تحت پوشش وزارت بهداشت، گفت: به 41 دانشگاه علوم پزشکی کشور پرسشنامه رتبه بندی ISC ارسال شده و تنها 26 دانشگاه اطلاعات درخواستی را به دبیرخانه رتبه بندی ISC ارسال کرده اند و 15 دانشگاه پاسخی به پرسشنامه نداده اند.

وی درباره ارتباط با واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی نیز خاطرنشان کرد: تعداد واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی زیاد است و با این وجود به 171 واحد پرسشنامه ارسال شد که تاکنون 59 واحد دانشگاه آزاد اسلامی پرسشنامه ها را به دبیرخانه رتبه بندی ISC عودت داده اند.

رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری گفت: از 305 پرسشنامه رتبه بندی که اطلاعات درخواستی مربوط به معیارهای آموزشی، تسهیلات، همکاری های بین المللی و تاثیر اجتماعی و اقتصادی دانشگاه است، 150 دانشگاه یا موسسه پژوهشی با رتبه بندی ISC همکاری کرده و و پرسشنامه ها را تکمیل کرده اند و 155 دانشگاه یا موسسه پژوهشی در رتبه بندی سال 90 حضور ندارند.

وی تاکید کرد: اطلاعات معیار پژوهش در رتبه بندی ISC توسط تیم رتبه بندی در ISC از پایگاه تامسون رویترز (ISI) استخراج می شود و در این زمینه دانشگاه ها دخالتی ندارند. تنها موردی که در حوزه پژوهش به دانشگاه ها مربوط می شود، اطلاعات و مستندات درباره پروانه ثبت اختراعات و اکتشافات است.