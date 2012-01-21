مسافرانی که 1000 دلار دارند، اظهارنامه ارزی پر کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصرعلی مددی جهرمی گفت: پر کردن اظهار نامه های ارزی به منظور جلوگیری از ایجاد مشکلات احتمالی برای مسافران به هنگام استفاده ارز در بازار و یا خروج مجدد آن از کشور، مشخص شدن منشاء آن و مطلع بودن بانک مرکزی از میزان ارز ورودی به کشور صورت می پذیرد.



وی به نحوه تنظیم اظهارنامه ارزی در مبادی ورودی به کشور اشاره کرد و افزود: هر مسافری که از تمام مرزهای زمینی، هوایی و دریایی وارد کشور می شود فرم اظهارنامه را از بانک ملی مستقر در مبادی دریافت و میزان ارزی را که به همراه دارد اظهار و سپس آن را به تأیید رسانده و ممهور به مهر بانک کند.



معاون گمرک کشور از مسافران خواست اظهارنامه ارزی را تا زمان خروج از کشور همراه خود داشته باشند تا از ایجاد مشکلات احتمالی جلوگیری شود.



براساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، جهرمی تنظیم اظهارنامه ارزی را مربوط به گذشته دانست و گفت: پر کردن اظهارنامه ارزی برای مسافرانی که وارد کشور می شوند از گذشته وجود داشته اما هم اکنون که برنامه های تنظیم بازار ارز در داخل تشدید شده و محدودیت هایی در خرید و فروش ارز در بازار مطرح شده است یادآوری و تذکر در این خصوص لازم است.

