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۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۰:۵۵

بارش برف زمستانی البرز را سپیدپوش کرد

بارش برف زمستانی البرز را سپیدپوش کرد

کرج - خبرگزاری مهر: بارش برف زمستانی در اغلب مناطق استان البرز همچنان ادامه دارد و موجب تعطیلی مدارس و کندی رفت و آمد در معابر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بارش اولین برف شدید زمستانی در حالی سراسر البرز را سپید پوش کرده که موجب غافلگیری مردم نیز شده است.

روز جاری رفت و آمد در اغلب معابر به کندی صورت گرفت.

بارش برف در برخی مناطق استان به بیش از 20 سانتی متر رسیده است و ماموران راه داری در اغلب محورهای کوهستانی مشغول پاکسازی و بازگشایی معابر هستند.

در جاده چالوس نیز کلیه مسیرها بازگشایی شده و عبور و مرور جریان دارد.

بارش برف با برودت هوای شب گذشته همچنین موجب یخبندان دربرخی مناطق استان شده است.

برف شدید مدارس نوبت صبح استان را نیز به تعطیلی کشانده اما در مورد تعطیلی بعدازظهر هنوز تصمیمی اتخاذ نشده است.

کد مطلب 1514509

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