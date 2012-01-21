حضور حداکثری مردم در انتخابات مشت محکمی بر دهان استکبار جهانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی اعلایی با اشاره به اینکه آرمانهای اصیل انقلاب اسلامی ناظر به دو عرصه داخلی و بین المللی است، گفت: شعار اصلی انقلاب اسلامی استقلال ازادی و جمهوری اسلامی نیز با محتوای غنی دلالت بر این موضوع داشته و روایت کننده دو عرصه عمل داخلی و بین الملی انقلاب است .

وی گفت: انتخابات مجلس نهم از حساسیت بالایی برخوردار است چرا که موجب بیداری اسلامی در کشورهای منطقه هستیم که بدون شک سرمشق و الگوی آنان نظام جمهموری اسلامی ایران است .

وی افزود: هرچه میزان حضور مردم در انتخابات فرارو بیشتر باشد مردم این کشورها باور و ایمانشان به راهی که آغاز کردند بیشتر شده و با شتاب در مسیری که انتخاب کردند به جلو خواهند رفت .

استاندار ایلام گفت: زمینه مشارکت گسترده مردم در انتخابات فراهم است و قطعا نقش رسانه ها در ایجاد ترغیب و تشویق به سمت نماینگان اصلح بی تاثیر نبوده است.

وی تصریح کرد: رسانه باید در گرم شدن تنور انتخاباتی و شور انتخاباتی در بین مردم موثر باشد .

وی گفت: کاندیداهای انتخاباتی مجلس نهم شورای اسلامی باید اخلاق انتخاباتی را رعایت کنند و از تضعیف یکدیگر بپرهیزند .

وی تاکید کرد: نماینده ای که قصد خدمت به مردم را دارد نباید وامدار گروه یا فرد خاصی باشد زیرا در غیر این صورت تنها به دنبال تامین منافع آن گروه بوده و از انجام وظایف نمایندگی باز می ماند .

این مسئول گفت: نظارت قبل از رای گیری، حین و بعد از رای گیری مهم است و از اصول امانتداری محسوب می شود .

دهه فجر اوج و اقتدار ملت ایران است

استاندار ایلام گفت: دهه فجر اوج عزت سربلندی و اقتدار مردم ایران است

مجتبی اعلای اظهار داشت: سی و سومین سالگرد پیروزی انقلاب بزرگ ایران مقارن است با برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی که جا دارد نگاهی عمیق به آرمان های امام راحل و انقلاب اسلامی داشته باشیم و اینکه تا رسیدن به آرمان های والای انقلاب عظیم چه راهی در پیش داریم .

وی گفت: برگزاری با شکوه مراسم بزرگداشت پیروزی انقلاب اسلامی امری پسندیده است چون انقلاب اسلامی حاصل جمع دو نیروی عظیم برخواسته از اسلام خواهی و ارزش گرایی مردم است که با رهبری امام راحل در جهت ایجاد نظام مقدس جمهوری اسلامی ساماندهی شده است .

اعلایی گفت: مسئولان نظام جمهوری اسلامی وظیفه ای خطیر در تداوم آرمانهای انقلاب خواهند داشت چرا که یادآوری این ارزشها تداوم انها را دربطن جامعه تضمین خواهد کرد .

وی یادآور شد: ماهیت دینی و ارزشی انقلاب اسلامی هیچگاه نباید به فراموشی سپرده شود بلکه با حفظ این ارزشها در جامعه باعث ترویج آنها شویم .

وی هدف از نظام جمهوری اسلامی را گسترش عدالت و آزادی بر مبنای ارزشها و تعالیم اسلامی خواند و گفت: باید از مسائل که مغایر با اهداف نظام است پرهیز شود .