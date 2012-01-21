بخش مسکن کرمانشاه 16 هزار شغل ایجاد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان کرمانشاه، صبح شنبه در سالن شهدای دولت استانداری کرمانشاه با حضور مدیران اجرایی این استان برگزار شد.

در این جلسه، مسائل اشتغال و سرمایه گذاری کرمانشاه مورد بررسی مدیران قرار گرفت.

در گزارشها و آمار ارائه شده، توسط ادارات و سازمانهای پیگیر مسئله اشتغال در کرمانشاه، بیش از 59 هزار شغل در این استان ایجاد شده است که نشان دهنده پیشرفت 94 درصد از تعهدات اشتغال دارد.

در این جلسه، اشتغال های به وجود آمده در بخشهای مختلف استان کرمانشاه، به تفکیک مشخص شد.

در بخش مسکن استان کرمانشاه، بیش از 16 هزار ایجاد اشتغال صورت گرفته است.

کمیته امداد امام خمینی (ره) با ایجاد 13 هزار و 300 شغل رتبه دوم ایجاد اشتغال در استان کرمانشاه را بر عهده دارد.

براساس این گزارش، بعد از کمیته امداد استان، بخش معدن و تجارت با 6517 شغل، سازمان جهاد کشاورزی با 5500 شغل و صندوق مالی مهر امام رضا (ع) کرمانشاه با ایجاد 4180 شغل رتبه بعدی اشتغال را در اختیار دارند.

