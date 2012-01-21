به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید جواد عظیمی صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: دارالقرآن الکریم سازمان تبلیغات اسلامی استان قم با همکاری موسسه بوستان قرآن و عترت 10 دوره تربیت مربی قرآن کریم را به اتمام رسانده است.
وی اضافه کرد: در این دورههای آموزشی 191 نفر از شرکتکنندگان موفق به قبولی آزمون پایان دوره و دریافت گواهینامه شدند که از این تعداد 25 نفر مرد و مابقی آنها زن بودند.
مسئول دارالقرآن الکریم قم تاکید کرد: ارزش آموزشی این دورهها 15 هزار و 280 نفر ساعت برآورد شده است.
برگزاری دوره تربیت ممتحن قرآن کریم
وی همچنین از برگزاری دوره تربیت ممتحن قرآن کریم در قم خبر داد و افزود: دارالقرآن الکریم قم با همکاری موسسه قرآنی مائده النور آزمون ورودی دو دوره تخصصی تربیت ممتحن قرآن کریم را با حضور 40 نفر از علاقه مندان برگزار کرد.
حجتالاسلام عظیمی تصریح کرد: این دارالقرآن مدارک قبول شدههای ورودی تربیت ممتحن را برای اخذ مجوز و شروع دوره به سازمان دارالقرآن الکریم ارسال کرده و این دوره آموزشی در آیندهای نزدیک برگزار میشود.
اعطای 1668 گواهینامه قرائت قرآن
مسئول دارالقرآن الکریم سازمان تبلیغات اسلامی استان قم در بخش دیگری از سخنان خود از اعطای گواهینامه قرائت قرآن کریم به شرکت کنندگان در این دوره خبر داد و اظهار داشت: دارالقرآن الکریم قم در نیمه دوم امسال تعداد هزار و 668 فقره گواهینامه قرائت سطح یک قرآن کریم برای قبول شدگان قرآن آموز مدارس قرآنی صادر کرده است.
وی اضافه کرد: ارزش آموزش این گواهینامهها 76 هزار و 728 ساعت آموزش محاسبه شده است.
مسئول دارالقرآن الکریم قم با اشاره به فعالیت 153 مدرسه قرآنی در قم اظهار داشت: این مدارس خدمات خوبی ارائه می کنند و روند اعطای مدرک به قرآن آموزان همچنان ادامه دارد.
عظیمی خبر داد:
تربیت 191 مربی نونهالان قرآن در قم / اعطای 1668 گواهینامه قرائت قرآن
قم - خبرگزاری مهر: مسئول دارالقرآن الکریم سازمان تبلیغات اسلامی استان قم با اشاره به برگزاری 10 دوره تربیت مربی نونهالان قرآن کریم در این استان از تربیت 191 مربی در این بخش خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید جواد عظیمی صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: دارالقرآن الکریم سازمان تبلیغات اسلامی استان قم با همکاری موسسه بوستان قرآن و عترت 10 دوره تربیت مربی قرآن کریم را به اتمام رسانده است.
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