۷۲ درصد جمعیت روستایی آذربایجان غربی از گاز طبیعی محرومند

امیر رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه تاکنون ۹۸ درصد جمعیت شهری و ۲۸ درصد جمعیت روستایی آذربایجان غربی از نعمت گاز طبیعی بهرمند هستند، افزود: در راستای افزایش پوشش خانوارهای روستایی هم اکنون در ۱۸۸ روستا عملیات گاز رسانی در حال اجرا است.

وی از انجام مطالعه برای اجرای عملیات گاز رسانی به ۲۲۰ روستای آذربایجان غربی خبر داد و گفت: همچنین گازرسانی به ۷۷۲ روستا که در فاصله ۵ کیلومتری از شبکه اصلی انتقال گاز قرار گرفته اند جز اولویتهای اصلی این شرکت است.

مدیر عامل شرکت گاز آذربایجان غربی با اشاره به اینکه تا کنون گازرسانی به ۲۳۹ روستا پایان یافته است، اظهار داشت: هم اکنون عملیات گاز رسانی به ۱۸۸ روستا پایان یافته و مطالعه ایجاد خطوط انتقال به ۲۲۰ روستا در حال انجام بوده و متاسفانه برای ۱۲۰ روستای اقدامی انجام نشده است.

رضوی با اشاره به اینکه از ابتدای امسال تا ۲۰ دی ماه بالغ بر ۴۴ هزار و ۹۳۴ مشترک جدید به جمع مشترکان گاز طبیعی آذربایجان غربی اضافه شده است، افزود: در حال حاضر ۳۴ شهر و ۲۴۰ روستای استان از نعمت گاز برخوردار است.

وی تعداد واحدهای صنعتی، مصارف عمده و همچنین جایگاههای عرضه گاز طبیعی بهره مند از گاز را ۴۷۷ واحد عنوان کرد و گفت: اجرای ۳۹۰ کیلومتر شبکه گذاری، ۱۳ کیلومتر خط انتقال، ۹ هزار انشعاب، گاز رسانی به ۳۶ روستا و ۲۵ واحد صنعتی و مصرف کننده عمده از اهم اقدامات انجام یافته امسال است.

اتصال ۷۵ واحد صنعتی آذربایجان غربی به شبکه سراسری گاز

وی در ادامه با بیان اینکه از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تاکنون ۷۵ واحد صنعتی و صنایع عمده آذربایجان غربی از نعمت گاز طبیعی برخوردار شده اند، افزود: با اجرای این طرح بزرگ اقتصادی شاهد صرفه جویی از سوی مشترکان گاز طبیعی بوده به طوریکه طی آخرین دوره ارسال قبوض، ۶۹ درصد از قبوض گازبها سبز رنگ، ۲۵ درصد زردرنگ و تنها ۶ درصد قبوض به رنگ قرمز صادر شده است.

مدیر عامل شرکت گاز آذربایجان غربی با اشاره به اینکه صرفه جویی و کاهش مصرف گاز در بخش خانگی منجر به افزایش گازرسانی به صنایع استان شد، ادامه داد: در این راستا کارخانجات سیمان خاکستری و پتروشیمی ارومیه، شهرک صنعتی مهاباد، بوکان، شاهین دژ و بخشی از شهرک صنعتی فاز سه ارومیه به شبکه سراسری گاز طبیعی متصل شدند.

وی اظهار داشت: اتصال این واحدهای صنعتی به شبکه سراسری گاز، منجر به جایگزینی ۶۴ هزار و ۶۲۹ متر مکعب در ساعت گاز طبیعی به جای سایر سوختها و ایجاد ظرفیت بالقوه جایگزینی ۱۳۵ هزار متر مکعب در ساعت گاز طبیعی در آذربایجان غربی شد.

رضوی از تفکیک ۴۵۰ کنتور گاز پس از هدفمندی یارانه ها در آذربایجان غربی خبر داد و با اشاره به اینکه پس از هدفمندی یارانه ها ۴۵۰ متقاضی تفکیک کنتور به این شرکت مراجعه کرده اند، گفت: با تفکیک کنتور این مشترکان تعداد ۸۴۰ مشترک جدید به جمع مشترکین گاز طبیعی اضافه شد.

مدیر عامل شرکت گاز آذربایجان غربی افزود: همچنین پس از هدفمندی یارانه ها ۹ جایگاه عرضه گاز طبیعی نیز به شبکه گاز متصل شد و هم اکنون عملیات گازرسانی به ۱۲ جایگاه دیگر در دست اجرا است.