استاد موسیقی صدام در استرالیا بازداشت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه البیان امارات، "عصام موشی" که چند سال پیش به علت روابطش با رژیم بعث از عراق فرار کرده و به استرالیا پناهنده شده بود اخیرا به اتهام دزدی بازداشت شده است.

این مرد 36 ساله که در زمان حکومت رژیم بعث در عراق به صدام و خانواده اش آموزش موسیقی می داد، اخیرا در دادگاهی در ایالت ویکتوریا در جنوب شرق استرالیا به ارتکاب دزدی با اعمال خشونت اعتراف کرد.

بر این اساس استاد موسیقی صدام چندی پیش به بهانه خرابی خودروی خود وارد منزل دو فرد کهنسال شده و با هل دادن یک زن 87 ساله اقدام به دزدی کرده است. عصام موشی یک روز پس از آن به خانه یک زن 60 ساله با همان حیله قبلی حمله برد.

قاضی دادگاه با اشاره به استفاده از خشونت علیه پیرزنان توسط این مرد عراقی وی را فعلا در بازداشت نگه داشته است.