اقتدار نظام دینی ناشی از بصیرت است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جمشیدی روز شنبه در همایش "بصیرت، وفاق ملی و حضور حداکثری" افزود: ما کارگزاران نظام دینی هستیم و باید درد مردمی را که مقام معظم رهبری همواره به آنها اعتماد داشته و افتخار می کند بفهمیم و به مشکلاتشان رسیدگی کنیم.

وی ادامه داد: محل کار تنها جای کارکردن و خدمت کردن و جلب رضایت مردم است و باید از هرگونه مجادلات سیاسی پرهیز کرد.

رئیس ستاد انتخابات استان گلستان افزود: ممکن است هر کدام از ما نسبت به یک مصداق به عنوان داوطلب، کاندیدا و نامزد انتخابات تعلق خاطر قلبی داشته باشیم اما وقتی که در جایگاه مدیر نظام اسلامی قرار می گیریم همه افراد برای ما علی السّویه هستند و حق تبلیغ و هزینه از بیت المال را به نفع هیچ شخص، گروه و جریانی در انتخابات نخواهیم داشت.

وی عنوان کرد: ما میراث دار نهضت اباعبدالله (ع) هستیم و باید هرچه را که تا بحال انجام داده ایم تقویت کرده و حرف شنوی و تبعیت خودمان را از منصب ولایت مطلقه فقیه استمرار ببخشیم و همواره پشتیبان این جایگاه باشیم.



جمشیدی یاد آور شد: اگر چالشهایی را که در طول این 33 سال با آنها مواجه بوده ایم بررسی کنیم غیر از منصب ولایت فقیه هیچ منصب و جایگاهی قادر به خنثی کردن توطئه ها و چالشها نبوده و وظیفه ماست که همواره قدر دان این نعمت الهی باشیم.

وی با بیان اینکه نهضت اباعبدالله (ع) پیروزی خون بر شمشیر بود گفت: وقتی که به تاریخ انقلاب و 8 سال دفاع مقدس می نگریم، تکرار پیروزی خون بر شمشیر را با خونهایی که ملت داد و با دست خالی در مقابل رژیم منحوس پهلوی و بیش از 40 کشور پشتیبان صدام طی انقلاب و جنگ تحمیلی ایستادگی کرد، مشاهده می کنیم.

معاون استاندار اظهار داشت: پیامبر اعظم اسلام (ص) از ویژگیهای شخصیتی بالایی برخوردار بود و با بصیرتی که در وجودشان بود به مسیر و نهضتش ایمان قلبی و قاطع داشت و شبیه همان ویژگی را در معمار کبیر انقلاب اسلامی می توان جستجو کرد.

جمشیدی تصریح کرد: اینکه شخص مقام معظم رهبری فراوان از بصیرت سخن گفته اند و بر آن تأکید دارند به این دلیل است که رهبری نظام و نهضت همواره باید از بصیرت بهره مند باشند و امت اسلامی بدون بصیرت نمی تواند پیروی و راهوری کند.