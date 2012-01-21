نخستین برف زمستانی قم را سفید پوش کرد

جهانبخش نجف‌زاده معاون خدمات شهری شهرداری قم به خبرنگار مهر گفت: از روز گذشته و بر اساس پیش بینی هوا‌شناسی مبنی بر بارش برف در قم جلسه اضطراری شهرداران مناطق هشت گانه شهری برگزار شد واز ساعات ابتدایی بارش برف در قم کلیه مناطق شهرداری نمک پاشی در سطح معابر را آغاز کردند که این امر با اولویت سطوح شیب دار انجام شد.



نجف‌زاده عنوان کرد: در حال حاضر مشکل خاصی در مناطق شهری قم وجود ندارد و تنها در بلوار امین، بلوار غدیر و میدان ارتش شاهد ترافیک نسبتا سنگین در اوایل صبح امروز بودیم.



وی با بیان اینکه جبهه دوم بارش برف از اواسط امروز فعالیت خود را آغاز خواهد کرد افزود: شهرداری قم آماده است تا در صورت بارش دوباره برف نسبت به نمک پاشی معابر و رفع معارض اقدامات لازم را انجام دهد.

تعطیلی مدارس ابتدایی



بر اساس این گزارش، مدارس ابتدایی نوبت صبح در بخش‌های استان تعطیل است.



مدیر روابط عمومی آموزش و پرورش استان قم نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه همه واحد‌های آموزشی در استان قم امروز تعطیل نیست افزود: به علت بارش شدید برف در بخش‌های استان، کلیه واحد‌های آموزشی مقطع ابتدایی در بخش‌های پنچ گانه استان در نوبت صبح تعطیل است.



غلامرضا رضایی در خصوص تعطیلی نوبت دوم مدارس ابتدایی نیز عنوان کرد: تا کنون تصمیمی در این خصوص گرفته نشده است و در صورت بارش دوباره برف، باز یا بسته بودن مدارس نوبت بعد از ظهر تا ساعت 12 ظهر امروز اعلام خواهد شد.

رانندگان مراقب باشند



در عین حال رئیس پلیس راهور استان قم نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه با هماهنگی عوامل شهرداری نمک پاشی در معابر شهری صورت گرفت افزود: در ساعات ابتدایی صبح امروز بلوار شهید آوینی به علت یخ زدگی بسته شد و در حال حاضر نیز در بلوار غدیر به علت یخ زدگی مسیر، عوامل شهرداری مشغول نمک پاشی هستند.



سرهنگ اسفندیار صفی خوانی با بیان اینکه از صبح شاهد تصادفات بسیاری به علت یخ زدگی خیابان‌ها بودیم عنوان کرد: رانندگان قبل از رانندگی باید از سالم بودن برف پاکن و سیستم گرمایشی خوروی خود مطمئن باشند و با سرعت مطمئنه حرکت کنند.