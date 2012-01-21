اقدام شورای امنیت در قبال ترور دانشمندان ایران جلوی تکرار آن را می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق آل حبیب معاون نمایندگی کشورمان در سخنرانی خود با اشاره به ناکامی شورای امنیت سازمان ملل در حفظ صلح و امنیت بین المللی در موارد متعدد تصریح کرد : اعمال نفوذ برخی از اعضای شورای امنیت اگر باعث تشدید درگیریها در بخشهای مختلف جهان نشده باشد ،حداقل به طولانی شدن ان کمک کرده و این امر تاثیرات شدیدی بر روی توسعه اقتصادی رفاه مردم و پیشرفت جهانی داشته است.

اسحاق آل حبیب توجهات را به موردی جلب کرد که شورای امنیت سازمان ملل متحد می توانست نقش قابل توجهی ایفا کند ، اما متاسفانه اقدامی صورت نداده و آن حملات تاسف بار تروریستی علیه جامعه دانشمندان هسته ای ایران است که آخرین آن چهارشنبه هفته گذشته در تهران رخ داد و منجر به شهادت مصطفی احمدی روشن دانشمند برجسته هسته ای و معاون تاسیسات هسته ای نطنز شد.

معاون نمایندگی کشورمان با یاد آوری حوادث تروریستی مشابه در سالهای 2010 و 2011 که باعث شهادت سه تن از دانشمندان هسته ای کشورمان شد ،تاکید کرد:بعد از هریک از این حملات تروریستی نامه ای خطاب به رئیس شورای امنیت ارسال کرده و از طریق ایشان موضوع را به اعضای شورا اطلاع دادیم و دبیرخانه شورا نیز نامه ها را به عنوان سند در بین اعضاء توزیع کرده است .

در این نامه ها اعضای شورا بر پایه مدارک بدست آمده در جریان و ابستگی و آموزش مرتکبین این ترورها توسط طرفهای خارجی و استفاده از شیوه های مشابه برای ترور دانشمندان هسته ای کشورمان قرار گرفتند . وی افزود :حتی این طرفهای خارجی این حقیقت را که این قبیل اعمال تروریستی به عنوان بخشی از تلاشها برای مختل کردن برنامه هسته ای ایران صورت می گیرد را رد نمی کنند زیرا آنها این تصور اشتباه را دارند که دیپلماسی به تنهائی برای این هدف کافی نمی باشد.

اسحاق آل حبیب اضافه کرد :طرفهای خارجی از هیچ تلاشی برای محروم کردن جمهوری اسلامی ایران از حق مسلم خود یعنی انرژی صلح امیز هسته ای فرو گذار نکرده و خواستار اجرای عملیات مخفیانه شامل ترور دانشمندان هسته ای ،خرابکاری در برنامه هسته ای و عملیات نظامی علیه ایران شده اند .

معاون نمایندگی کشورمان این سئوال را مطرح کرد: آیا توسل به معیارهای غیر قانونی از جمله اقدامات تروریستی برای جلو گیری از ملتی که در جهت احقاق حقوق خود شامل استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای کاری قانونی بوده و در چارچوب حاکمیت قوانین بین المللی می باشد؟

اسحاق آل حبیب تاکید کرد :کمترین توقع وانتظار از شورای امنیت بعنوان یک ارگان برجسته سازمان ملل آنست که اینگونه اقدامات را تقبیح نموده و گامهای ضروری را برای جلو گیری از تکرار اینگونه حوادث را تحت هر عنوان بگیرد.

وی خاطر نشان نمود : این حقیقت وجود دارد که ارگانهای سازمان ملل از جمله این شورا از کاستیهای زیادی از جمله در حفظ اسرار مربوط به بازرسیهای تاسیسات هسته ای در چارچوب قوانین ؛مقررات و رویه ها برخوردار است و در مورد ترور اخیر این گمان قوی وجود دارد که سازمانهای تروریستی از اطلاعات بدست آمده توسط ارگانهای سازمان ملل شامل فهرست تحریمهای شورای امنیت و مصاحبه های انجام شده توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی با دانشمندان هسته ای کشورمان استفاده کرده باشند و این امر به عوامل خارجی تروریست برای شناسائی و انجام اعمال کینه توزانه خود کمک کرده باشد . شهید احمدی روشن اخیرا با بازرسان اژانس بین المللی انرژی هسته ای ملاقات کرده بود ، که این امر می تواند نشانه ای از آن باشد که ممکن است آژانس بین المللی انرژی اتمی در درز اطلاعات مربوط تاسیسات و دانشمندان هسته ای کشورمان نقش داشته باشد .

معاون نمایندگی کشورمان در پایان با انتقاد صریح از انفعال شورای امنیت در محکومیت ترور دانشمندان هسته ای ، این تعلل را نمونه بارزی از ناکامی این شورا در توسعه حاکمیت قانون در سطح بین المللی دانست و تاکید کرد اکنون زمان آن فرا رسیده کسانیکه مسئول این شرایط هستند نیاز به بهبود شفافیت و پاسخگوئی را در اعمال خود احساس نموده و در خصوص تحولات و حوادث در سطوح ملی و بین المللی مسئولیت بیشتری احساس کنند.