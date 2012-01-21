به گزارش خبرنگار مهر، برنامه تلویزیونی هفت شب گذشته 30 بهمن ماه اختصاص به حضور محمد خزاعی دبیر سی‌امین جشنواره فیلم فجر در بررسی عملکرد سازمان سینمایی فارابی داشت.

در ابتدای برنامه فریدون جیرانی درباره مسئله انحلال خانه سینما صحبت کرد و گفت که اجماع بر سر انحلال خانه سینما طی صحبت‌هایی که با جواد شمقدری معاون امور سینمایی انجام داده است، مشخص شده اما شنیده‌هایی حاکی از رایزنی برای منحل نشدن خانه سینما ادامه دارد.

وی توضیح داد: شکایت از خانه سینما به دیوان عدالت اداری رفته و قرار است این شکایت بررسی شود و ما نیز تابع قانون هستیم. اما به دلیل اینکه هنوز برخی از سینماگران در این زمینه قانع نشده‌اند برای اقناع افکار عمومی تقاضا کردیم که شبکه سوم سیما فرصتی به ما بدهد تا در آغاز هفته بتوانیم میزگردی با حضور وکیل خانه سینما و وکیل وزارت ارشاد اسلامی برگزار کنیم.

قسمت بعدی برنامه از "هفت تا هفت" بود و بعد از آن محمدرضا شرف‌الدین درباره بیانیه‌ای که هنرمندان در محکوم کردن ترور شهید احمدی‌روشن منتشر کرده بودند و در این قسمت پخش شد به صورت تلفنی گفت: هر ایرانی آزاده‌ای این کار را حمله به شرفش می‌داند و همه می‌دانند که زشت‌ترین و وحشیانه‌ترین مرگ‌ها ترور است. این ترورها جامعه هنری ما را غمگین کرده و این بیانیه نیز از طرف هنرمندان بسیار خودجوش شکل گرفت و با استقبال روبرو شد.

وی ادامه داد: ما با این کار نشان دادیم که در موضوعات ملی و فراصنفی جامعه سینمایی با هم وفاق دارند و هیچ اختلافی بینشان وجود ندارد. متاسفانه مدیران هنری تا به امروز نتوانستند مدیریت درستی در زمینه برقراری همدلی بین هنرمندان به وجود آ‌وردند و باید بگویم که چه وفاقی بین هنرمندان با سلایق مختلف وجود دارد.

پخش قسمت‌های کوتاهی از مراسم اهدای جوایز گلدن گلوب بخش بعدی برنامه بود. در این ارتباط محمد باغبانی منتقد سینما مهمان برنامه بود و درباره فیلم "جدایی نادر از سیمین"‌ و جوایزی که تا کنون کسب کرده است صحبت کرد. باغبانی همچنین توضیحی درباره تاریخچه مراسم گلدن کلوپ و چگونگی اهدای جوایز در این مراسم داد.

وی در ادامه گفت:‌ اصغر فرهادی تاکنون همسو با نگاه منتقدانش پیش‌رفته است. پس از فیلم "درباره الی..." زبان و گرامر بین‌المللی وارد سینمای ما شد.

باغبانی در ادامه درباره 9 فیلمی که در مراسم اسکار بهترین فیلم خارجی زبان کاندید شده‌اند توضیحاتی داد و اشاره کرد که از میان این 9 فیلم 5 فیلم به مرحله نهایی برای حضور در مراسم اسکار معرفی می‌شوند.

روزشمار جشنواره فیلم فجر، معرفی بخش‌های مختلف جشنواره، بزرگداشت‌ها و دیگر اخبار مربوط به جشنواره سی‌ام بخش دیگر برنامه بود و در ادامه محمد خزاعی دبیر جشنواره مهمان برنامه شد.

خزاعی در بخشی از صحبت‌هایش اشاره کرد که کپی همه فیلم‌ها باید تا 7 بهمن ‌ماه در اختیار دبیرخانه جشنواره قرار گیرند و اگر فیلمی به هر علت نتواند تا این زمان به جشنواره برسد علیرغم بسته شدن جدول برنامه جشنواره مجبور می‌شود آن فیلم را از جشنواره خارج کنند.

خزاعی درباره صدور پروانه نمایش برای اکثر فیلم‌ها در این دوره از جشنواره گفت: این اتفاق مثبتی است از این نظر که کارگردان‌هایی که پروانه نمایش می‌گیرند دیگر خیالشان برای اکران عمومی راحت است. چون قبلاً با دریافت پروانه موقت نمایش در اکران عمومی باز هم با مشکل روبرو می‌شدند و ممکن بود به فیلمشان اصلاحیه بخورد.

وی درباره اصلاحیه‌هایی که به برخی از فیلم‌ها وارد شده گفت: ممیزی‌ها بیشتر جزئی است و ما تلاش می‌کنیم فیلمهایی که هنوز پروانه نگرفته‌اند بتوانند حداقل پروانه موقت خود را دریافت کنند. همچنین فیلم سینمایی "پریناز" به کارگردانی بهرام بهرامیان به دلیل طولانی شدن زمان اصلاحات فیلم از بازبینی کنار گذشته شد.

وی افزود: معتقدم فیلم‌هایی که به بخش مسابقه نمی‌رسد هم فیلم‌های ارزشمندی هستند و این مسئله دلیل بی‌کیفیتی آنها نیست. هیئت انتخاب امسال بعد از سال‌ها شکل دولتی-صنفی پیدا کرده‌است اما این مسئله به این معنی نیست که با توجه به مضمون یک فیلم که سیاسی یا مذهبی است آن فیلم در جشنواره نسبت به دیگر آثار ترجیح داده شود. فیلم‌هایی که برای حضور در بخش مسابقه انتخاب شده‌اند همگی ارزشمند هستند.

خزاعی همچنین توضیح داد: امسال برج میلاد میزبان منتقدان و مهمانان خارجی و فیلمسازان است و ممکن است شاهد دیدن مهمان دیگری هم باشیم. جلسه نقد و بررسی هم در پایان هر فیلم دیگر وجود ندارد و قرار است این جلسه به صورت پرسش و پاسخ برگزار شود و فیلمها از لحاظ محتوایی نقد نشوند.

در ادامه امیر قادری مهمان تلفنی برنامه شد و درباره فیلم‌های سه بعدی که مهمترین آنها فیلم "هوگو" ساخته مارتین اسکورسیزی است و قرار است در این دوره از جشنواره به نمایش درآیند توضیحاتی داد و از این اقدام به عنوان یک انتقاد تکنولوژی در ایران نام برد.

همچنین امیر اسفندیاری مدیر پخش بین‌الملل بنیاد سینمایی فارابی نیز روی خط آمد و درباره بخش جام جهان نما،‌ جلوه‌گاه شرق و بخش در جستجوی سعادت توضیحاتی داد و اعلام کرد که امسال در بخش بین‌الملل فیلم‌های اسکاری و جذابی از کارگردانان مطرح به نمایش در می‌آید.

جدول فروش فیلم‌ها، تازه‌های اکران، پخش نماهنگی از عبدالله بوتیمار با یادی از او و همچنین زنده‌یاد علی‌هوشنگ قطعه‌‌ای دبلور و مدیر دوبلاژ تازه درگذشته بخش‌های دیگر برنامه شب گذشته بود.

رامین رحیمی پخش‌کننده فیلم "شیرین" نیز درباره برخی اعتراضاتی که مخاطبین نسبت به فیلم در سینماها داشتند به صورت تلفنی توضیحاتی داد و گفت: این فیلم روایت جدیدی از داستان خسرو و شیرین است و عکس‌العمل بازیگران سینمای ایران نسبت به داستان خسروو شیرین به نمایش در می‌آید و تماشاگران نباید انتظار دیدن داستان سر راستی از خسرو و شیرین را داشته باشند.

وی افزود: معتقدم که این فیلم اولین فیلم مهم سینمای ایران است که به صورت دیجیتال و با کیفیت فول‌اچ‌دی اکران می‌شود و حتی این فیلم از نسخه‌ای که عباس کیارستمی به جشنواره ونیز فرستاده با کیفیت‌تر است.

بخش پایانی برنامه اختصاص به عملکرد سازمان سینمایی فارابی با حضور احمد میرعلایی مدیرعامل سازمان، حسن نجاریان قائم مقام و پژمان لشگری‌پور معاون فرهنگی فارابی داشت.

میرعلایی در ابتدا توضیح داد: در طول این چند سال با بودجه‌ محدودی که به فارابی تعلق می‌گیرد تلاش شده برنامه‌های زیادی در تولید و مشارکت در ساخت آثار سینمایی داشته باشیم. خوشبختانه امسال حدوداً 40 درصد به بودجه فارابی افزوده شده‌است.

نجاریان نیز توضیح داد: حمایت از تولیداتی که پس از دریافت مجوز پروانه ساخت قرار است تولید شود و برخی از کارهایی که از زمان تولید و اندیشه و آماده شدن برای تولید به فارابی معرفی می‌شوند در دستور کار این بنیاد قرار دارد. در حال حاضر نیز در تدارک ساخت فیلمی درباره سومالی هستیم که موضوعی جهانی است و جزو مهمترین برنامه‌های معاونت فرهنگی بنیاد فارابی به حساب می‌آید.

میرعلایی درادامه درباره ویژگی‌هایی که یک فیلمنامه برای حمایت شدن باید دارا باشد توضیح داد: هر فیلمنامه باید از مضامینی برخوردار باشد و ویژگی‌هایی را در نظر بگیرد تا به آن وام تعلق بگیرد و نباید فارابی از آن حمایت کند. ویژگی‌هایی مثل نداشتن مسایل اخلاقی نوع نگاه یک فیلمنامه به یک مضمون خاص جزو این ویژگی‌ها است .