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۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۱:۳۵

حلیمی به مهر خبر داد:

مدارس نوبت عصر استان البرز با بارش برف تعطیل شد

مدارس نوبت عصر استان البرز با بارش برف تعطیل شد

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز گفت: تمامی مراکز پیش دبستانی، ابتدایی و راهنمایی البرز به دلیل بارش برف در نوبت عصر تعطیل است.

اکبر حلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بعد از تعطیلی مدارس نوبت صبح استان البرز و با توجه به برودت هوا، تداوم بارش برف و لغزندگی معابر در مجموع تصمیم به تعطیلی مدارس نوبت عصر گرفته شد.

وی ادامه داد: بر اساس این تصمیم کلیه مدارس پیش دبستانی، دبستان و راهنمایی استان البرز در نوبت عصر امروز هم تعطیل هستند.

حلیمی علت اصلی این تعطیلی راجلوگیری از بروز حوادث و تردد های غیر ضروری درشهر در وضعیت جوی نامناسب اعلام کرد.

وی گفت: این تعطیلی به بهترین نحو به مردم و رسانه ها اطلاع رسانی شده تا هیچ گونه مشکلی برای خانواده ها و فرزندان دانش آموز آنها نباشد.

کد مطلب 1514525

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