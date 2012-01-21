مدارس نوبت عصر استان البرز با بارش برف تعطیل شد

اکبر حلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بعد از تعطیلی مدارس نوبت صبح استان البرز و با توجه به برودت هوا، تداوم بارش برف و لغزندگی معابر در مجموع تصمیم به تعطیلی مدارس نوبت عصر گرفته شد.

وی ادامه داد: بر اساس این تصمیم کلیه مدارس پیش دبستانی، دبستان و راهنمایی استان البرز در نوبت عصر امروز هم تعطیل هستند.

حلیمی علت اصلی این تعطیلی راجلوگیری از بروز حوادث و تردد های غیر ضروری درشهر در وضعیت جوی نامناسب اعلام کرد.

وی گفت: این تعطیلی به بهترین نحو به مردم و رسانه ها اطلاع رسانی شده تا هیچ گونه مشکلی برای خانواده ها و فرزندان دانش آموز آنها نباشد.