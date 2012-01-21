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۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۰:۵۱

"ریشه‌های اسلام هراسی" در لندن واکاوی می‌شوند

"ریشه‌های اسلام هراسی" در لندن واکاوی می‌شوند

همایش ریشه ها و افزایش اسلام هراسی در اروپا روز 4 فوریه (8 بهمن ماه) از سوی ائتلاف مبارزه با اسلام هراسی در لندن برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل پایگاه اطلاع رسانی شورای مسلمانان بریتانیا، مسلمانان اروپا امروز شاهد تغییر فاجعه آمیز دیدگاه های نژادپرستانه از سوی ناسیونالیستهای راستگرای افراطی شده اند که جریان اصلی سیاست را تشکیل داده اند.

دیدگاه های ضد اسلام ملموس بوده و لحنی است که دیگر گروه های نژادی را هدف نگرفته بلکه نهادهای دینی، جنبشهای اسلامی و رهبران آنها را با دستاویز آزادی بیان و مبارزه با افراط گرایی هدف گرفته است.

این همایش که موضوع آن به فضای امروز مربوط می شود به رشد انزجار ازاسلام در سراسر اروپا اشاره می کند و راهکارهای رفع این انزجار را مورد بررسی قرار می دهد.

این همایش از سوی ائتلاف مبارزه با اسلام هراسی در مسجد فینزبری پارک لندن برگزار می شود.

مروان محمد از فرانسه به عنوان عضو سازمان برگزار کننده این همایش، جرمی کوربین از نمایندگان پارلمان بریتانیا و شازیه ارشد از اعضای ائتلاف مبارزه با اسلام هراسی از جمله شرکت کنندگان در این همایش هستند.
 

کد مطلب 1514528

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