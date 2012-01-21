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۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۱:۴۷

غنچه پور:

80 درصد مصوبات سفر مقام معظم رهبری به جیرفت اجرایی شد

80 درصد مصوبات سفر مقام معظم رهبری به جیرفت اجرایی شد

جیرفت - خبرگزاری مهر: فرماندار جیرفت از اجرایی شدن 80 درصد مصوبات سفر مقام معظم رهبری به این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم غنچه پور عصر جمعه در جمع کارشناسان دفتر رئیس جمهور گفت: طی سفر مقام معظم رهبری به شهرستان جیرفت 19 طرح مصوب شد که تاکنون 80 درصد آنها به بهره براداری رسیده و یا اجرایی شده اند.

غنچه پور یادآور شد: اعتبار اختصاص یافته به این پروژه ها دو میلیارد و 400 میلیون تومان است.

وی تصریح کرد: راه اندازی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، ساماندهی رودخانه هلیل، اجرای طرح آبرسانی به شهر جبال بارز، احداث خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی در سطح دهستان های شهرستان جیرفت، تکمیل سالن ورزشی بانوان جیرفت از جمله این طرح ها است که به بهره برداری رسیده اند.

فرماندار جیرفت با اشاره به ظرفیت های فراوان شهرستان جیرفت گفت: متاسفانه شاهد محدودیت های فراوانی در این شهرستان هستیم.

وی گفت: از جمله مهم ترین این کمبودها می توان به راه اندازی نشدن فرودگاه و پایانه صادرات محصولات کشاورزی جیرفت اشاره کرد که نیاز به توجه بیشتر مسئولان دارد. 

کد مطلب 1514531

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