انتشار گزارشهایی درباره آغاز تولید مدل مینیاتوری پهپاد RQ-170 در ایران در پاسخ به درخواست رسمی دولت باراک اوباما برای بازپس فرستادن هواپیمای جاسوسی بازتاب گسترده ای را در رسانه های غربی داشت، بطوری که این رسانه ها در گزارشهای خود سقوط پهپاد را یک شکست برای ایالات متحده و یک پیروزی برای ایران خواندند.

گفته می شود که این مدل مینیاتوری یک هشتادم نمونه واقعی این هواپیما باشد و به مناسبت ایام فرخنده سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در دسترس عموم قرار می گیرد و به قیمت 70 هزار ریال یا حدود 4 دلار فروخته می شود.

مدل مینیاتوری پهپاد RQ-70 سی سانتیمر طول و 14 سانتیمر عرض دارد و از جنس پلاستیک ABS و با رنگهای متنوعی تولیده شده که بر روی یک پایه شیشه ای قرار می گیرد و روی پایه شیشه آن، جمله "ما آمریکا را زیر پا می گذاریم" از حضرت امام خمینی (ره) نقش بسته است.

همچنین در زیر بال این هواپیما جمله ای حک شده که روی آن نوشته شده "جوانان مسلمان ایرانی این پهپاد را ضبط کرده اند. یک اسکادران ۱۲ تایی از این پهپاد در روز 12 بهمن و همزمان با سالگرد ورود حضرت امام به ایران برای اوباما ارسال شود.

روزنامه اسرائیلی هاآرتض با انتشار خبر تولید مدل مینیاتوری RQ-170 اعلام کرد که این مدل بر اساس درخواست رسمی اوباما تولید شده و به آمریکا ارسال می شود.

خبرگزاری رویترز نیز تولید مدل مینیاتوری RQ-170 را ضربه سخت ایران به غرب در جنگ نرم معرفی کرد و در مقاله‌ ای به تحلیل ممنوعیت فروش عروسک "باربی" در بازار ایران پرداخت.

شبکه تلویزیونی "ای بی اس" در یک برنامه تصویری از ساخت یک مدل مینیاتوری RQ-170 در تهران خبر داد و گفت که ایران با این کار اوباما را به مسخره می‌گیرد.

"بیزینس ساینس مانیتور" نیز با انتشار خبر تولید مدل مینیاتوری RQ-170 به جای انتشار عکس مدل‌های مینیاتوری عکسی از اوباما قرار دارد که در آن نوشته شده است: اوباما از ایران خواست که پهباد به دام افتاده را برگرداند.

کریستین ساینس مانیتور نیز در گزارشی نوشت: مدل اسباب بازی هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی که ایران آن را در دسامبر اخیر توقیف کرد، به زودی سبب می‌شود تا بسیاری از مردم ایران بخندند و مقامات آمریکایی از عصبانیت دندان‌ هایشان را فشار دهند.

این روزنامه آمریکایی در ادامه نوشت: این اسباب بازی ایرانی بر روی یک پایه قرار می‌گیرد که در آن جمله‌ "ما آمریکا را زیر پا می‌گذاریم" نقش بسته است.

در این گزارش از قول یک منبع خبری ناشناس آمریکایی نوشته شده آنچه ما را می آزارد این است که ایران برای مقابله با این موضوع مهم از تاکتیک فروشگاه‌های اسباب ‌بازی استفاده کرده است.

وی گفت در حالی آنها اسباب بازی می‌سازند که ارزش دارایی‌های ما در طول یک فصل 40 درصد کاهش پیدا کرده است. این منبع ناشناس همچنین گفت برای خنده هم که شده یک عدد از این اسباب ‌بازی را تهیه خواهد کرد.

واشنگتن پست نیز در مقاله‌ای به تحلیل این موضوع پرداخت و نوشت: سقوط پهپاد اگر چه برای آمریکا یک شکست محسوب می‌شد، ولی برای ایران یک پیروزی در عرصه رسانه‌ ای برای هجمه علیه امریکا است.

در انتهای این گزارش نیز تاکید شده که بر اساس اظهار نظر مقام‌های ایرانی، این پهباد هرگز به آمریکا باز نخواهد گشت اما به درخواست اوباما یک مدل مینیاتوری صورتی رنگ آن برای رئیس جمهوری آمریکا ارسال می شود. این اقدام درحالیست که مقام آمریکایی در توجیه شکست عملیات جاسوسی این کشور در خاک ایران مدعی شده بود که این کشور قادر به بهره برداری از اطلاعات پهپاد ساقط شده نیست.