5+1 نگاه دو سویه را کنار بگذارد/ تحریم نفت ایران اقتصاد اروپا را متلاشی می کند

مهدی مهدی زاده عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص مذاکرات آتی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای گروه 1+5، اظهار داشت: سخن اصلی کشورهای 1+5 این است که جمهوری اسلامی ایران به آنها اطمینان بدهد که به دنبال ساخت سلاح هسته ای نیست و این موضوع را مطرح کرده اند که ما با غنی سازی اورانیوم از سوی ایران مخالفتی نداریم.

وی با اشاره به بازرسی متعدد و مداوم بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی از تاسیسات هسته ای ایران، گفت: این بازرسی ها به صورت مستمر ادامه داشته و دارد. گزارش های متعدد بازرسان به آژانس موید صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای ایران است. بنابراین با توجه به گزارش های بازرسان و دوربین های مستقر در تاسیسات هسته ای، تاکنون این اطمینان باید برای آنها فراهم و ثابت شده باشد.

نماینده گناباد در مجلس خاطر نشان کرد: علیرغم این مستندات مبنی بر صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران ما در این مذاکرات همواره باید به دنبال اعتماد سازی باشیم.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به فعالیت های هسته ای کشورهایی چون پاکستان، هند و ... اشاره کرد و گفت: این کشورها آزادانه به فعالیت های هسته ای خود ادامه می دهند و جامعه بین المللی هم هیچ گاه در روند فعالیت های آنها وقفه ای ایجاد نکرده است.

این نماینده مجلس با انتقاد از نگاه دو سویه و سیاسی به فعالیت های هسته ای ایران از سوی غرب، تصریح کرد: رژیم صهیونیستی که عضو ان پی تی هم نیست و پیمان منع تولید سلاح های کشتار جمعی را نیز امضا نکرده است با وجود داشتن هزاران کلاهک هسته ای به راحتی فعالیت های هسته ای خود ادامه می دهد و آمریکا و کشورهای غربی نسبت به این موضوع بی تفاوت هستند.

مهدی زاده افزود: جمهوری اسلامی ایران با اینکه عضو پیمان ان پی تی است و تمامی فعالیت های خود را زیر ذره بین آژانس و تحت نظارت این نهاد بین المللی مطابق با قوانین آن انجام می دهد، اما در روند فعالیت های خود با بهانه های گوناگون و واهی غرب مواجه است، که این روند باید به شکل منطقی و قانونی تغییر و غربی ها واقعیت ها را در خصوص فعالیت های ایران که مبنی بر صلح آمیز بودن است را در نظر بگیرند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران در طول 33 سال ثابت کرده است که هیچ گاه اهل تجاوز و حمله به کشوری نبوده و تنها در صورت هر گونه تجاوز از خود دفاع می کند و ما این موضوع را در جنگ تحمیلی 8 ساله ثابت کردیم.

وی با بیان اینکه غرب باید با فعالیت های هسته ای و تهدیدات رژیم صهیونیستی علیه ایران که اخیرا مطرح کرده بود مقابله کند، گفت: فعالیت های ما کاملا صلح آمیز است و ما چیزی برای مخفی کاری نداریم. ما در صنعت هسته ای به دنبال ساخت تجهیزات پزشکی و انرژی های پاک هستیم و هیچ گاه به سمت ساخت سلاح های کشتار جمعی نرفته و نخواهیم رفت. بنابراین دیدگاه و نگاه دوگانه و تبعیض آمیز نسبت به کشورها باید از سطح جامعه جهانی پاک شود چرا که این تبعیض ها و سیاسی کاری ها خوشایند جامعه جهانی نیست.

در مورد تنگه هرمز، منتظر اظهار نظر آمریکا نیستیم

نماینده گناباد در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از گفتگوی خود با خبرنگار مهر، در خصوص پیام اوباما به رهبر انقلاب، گفت: این پیام از 3 کانال به جمهوری اسلامی ایران رسیده است. اوباما در این نامه بیان کرده که قصد اقدام خصمانه ای علیه ایران را ندارد که این مسئله ایده ال است و دوم خواستار ارتباط مستقیم میان تهران و واشنگتن شده است که این درخواست آمریکا با توجه به اقدامات خصمانه ای که همواره علیه ایران در طول تاریخ انجام داده و می دهد که از جمله این اقدامات می توان به ترور دانشمندان و نخبگان ایران و اعمال تحریم های مختلف در 33 سال انقلاب اسلامی اشاره کرد، شدنی نیست. البته این مورد را شورای عالی امنیت ملی و رهبر معظم انقلاب با نظر و تشخیص خودشان مشخص خواهند کرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی همچنین در بیان محور دیگر نامه اوباما به رهبر انقلاب گفت: وی در این نامه در خصوص تنگه هرمز نیز مسائلی را مطرح کرده است و اعلام کرده که این تنگه خط قرمز آمریکاست. این تنگه جزو مالکیت ایران است و 40 درصد از منابع انرژی جهان از این تنگه استراتژیک عبور می کند که ما هم در صورت ادامه اقدامات خصمانه علیه کشورمان، برنامه ها و اقدامات مورد نظر خود را داریم و منتظر اظهار نظر آمریکا در این باره نیستیم.

در صورت تحریم نفت ایران، اقتصاد اروپا متلاشی می شود

مهدی زاده همچنین در بخش دیگری از این گفتگو در خصوص ابعاد تحریم نفتی جمهوری اسلامی ایران و تاثیرات آن بر اقتصاد جهانی و اتحادیه اروپا، خاطر نشان کرد: نمی شود گفت که این تحریم ها برای ما بی اثر است، اما واقعیت این است که آن تاثیری که آنها می خواهند بر روی اقتصاد ایران بر اثر این تحریم ها وارد شود را نخواهد داشت و بیشترین ضرر و زیان متوجه کشورهای تحریم کننده و غرب خواهد بود. چرا که این کشورها محتاج نفت ایران هستند و صنعت آنها به انرژی ها و منابع ایران چشم دوخته است.

وی افزود: ما می توانیم نفت خود را نگه داریم و این منابع با ارزش روی دست ما نمی ماند و بسیاری از کشورها خواهان معاملات نفتی با ایران هستند در واقع ما مشتری و بازار نفت خود را داریم.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به مشکلات اقتصادی و معضلات عدیده اتحادیه اروپا اشاره کرد و گفت: هم اکنون اروپائیان با وضعیت اقتصادی رقت باری مواجه هستند که دامن کشورهایی چون یونان، اسپانیا و آلمان را گرفته است. آنها در صورت اعمال تحریم علیه ایران سیستم اقتصادیشان به کلی متلاشی خواهد شد و اقدام آنها در تحریم ایران ضرر و زیانش متوجه خودشان خواهد شد.