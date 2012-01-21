هراس پدر و مادرها از پاسخ به پرسشهای علمی کودکان/ بهترین پاسخها چیست

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دریافته اند دو سوم پدر و مادرها معمولا در پاسخ دادن به پرسشهای فرزندانشان دچار مشکل می شوند، به ویژه در پاسخ دادن به پرسشهایی در زمینه علوم و ریاضی. علاوه بر پرسشهایی درباره ماه و آسمان، پیچیده ترین پرسشها برای پدر و مادرها شامل چگونگی معلق ماندن هواپیما در هوا، چگونگی ساخته شدن رنگین کمان و دلیل وجود مناطق زمانی مختلف بر روی زمین است.

ریاضی یکی از وحشتناکترین موضوعات برای بیشتر پدرها و مادرها است، به ویژه در زمانی که کودکان از آنها برای انجام عملیات تقسیم اعداد طولانی کمک می خواهند. یک چهارم پدر و مادرهای حاضر در این مطالعه اعلام کرده اند به دلیل ناتوانی در پاسخ دادن به پرسشهایی که از جانب فرزندانشان مطرح می شود، احساس شرمساری و کمبود دانش می کنند.



یکی از هر سه فرد حاضر در این مطالعه که در حدود دو هزار نفر از سرتاسر بریتانیا در آن حضور داشتند، اعلام کرد که فرزندانشان روزانه پرسشهایی درباره علم و ریاضی از آنها می پرسند. نیمی از آنها از پاسخ دادن به این پرسشها ابراز نگرانی می کردند و یک سوم آنها پیش از پاسخ دادن مخفیانه در اینترنت پاسخ درست را جستجو می کردند تا احساس شرمساری نکنند.



یک پنجم افراد نیز اعلام کردند پاسخهایی را برای این پرسشها ابداع کرده و یا ادعا می کردند که هیچ کس پاسخ این سوال را نمی داندو 16 درصد از افراد نیز پاسخ دادن را به زوج خود محول می کردند.



به اعتقاد برایان کاکس، پروفسور فیزیک و مجری برنامه "انفجار بزرگ" در شبکه بی بی سی، بهترین راهکار برای نجات از چنین موقعیتی همکاری با کودکان برای یافتن پاسخ درست است، کاری که هم سرگرم کننده است و هم آموزنده. در ادامه پرسشهایی که پدر و مادرها از آنها وحشت دارند را به همراه پاسخهای درست آنها مشاهده می کنید:



1- چرا گاهی از اوقات ماه در روزها هم دیده می شود؟



* زیرا ماه نیز مانند بسیاری از اجرام دیگر نور خورشید را دریافت می کند و زمانی که در مکان مناسبی از آسمان قرار بگیرد، می توان آن را در روز نیز دید. ماه نسبت به خورشید زاویه ای در حدود 45 یا 90 درجه دارد از این رو نیمی از آن به خوبی روشن می شود.



2- چرا آسمان آبی است؟



* نور خورشید ترکیبی از رنگهای مختلف است، با عبور از میان آسمان ذرات معلق درون هوا را حرکت داده و منجر به منعکس شدن زیاد نور آبی در اطراف می شود و از این رو همه جا آبی دیده می شود.



3- آیا روزی بیگانگان فضایی را خواهیم یافت؟



* کسی پاسخ این سوال را نمی داند. هیچ حیاتی در سامانه خورشیدی وجود ندارد و نزدیکترین کهکشان به ما تریلیونها مایل دورتر است و از این رو هیچ انسانی در سفر به دوردستهای فضا شانسی برای زنده ماندن ندارد. هرچه میزان توسعه فناوری های فضایی افزایش پیدا کند شانس یافتن بیگانه های فضایی نیز بیشتر خواهد شد.



4- وزن زمین چقدر است؟

* وزن زمین هزار تریلیون متر یک تن است، یعنی برابر وزن 570 تریلیارد فیل هندی.



5- هواپیماها چطور در هوا می مانند؟



* شکل منحنی مانند باله های هواپیما و شکل جریان هوا در بالا و پایین این باله ها باعث بالا رفتن هواپیما می شود. دلیل بالا ماندن هواپیماها در هوا این است که قدرت بالا برنده آن بیشتر از قدرت کششی است که از زمین به آنها وارد می شود.



6- چرا آب مرطوب است؟



* مرطوب بودن تنها یک احساس است، اطلاعاتی است که مغز درباره آنچه در حال لمس کردنش هستیم به ما می گوید. آنچه مغز آن را به عنوان ماده ای مرطوب اعلام می کند ترکیبی از حرارت، فشار و نوع حرکت آب است.



7- تقسیم اعداد بزرگ را چطور حل کنم؟



انجام ذهنی این نوع از تقسیم کار دشواری است. تمرین کردن این کار را ساده تر می کند. در صورتی که در حل مسائل ریاضی مشکل دارید از دوستان، اقوام و یا معلم فرزندتان کمک بگیرید.



8- پرنده ها و زنبورها در زمستان کجا می روند؟



- زنبورهای عسل در زمانی که حرارت به زیر 10 درجه سلسیوس می رسد دیگر پرواز نمی کنند و در کندوی خود به دور زنبور ملکه جمع شده و نوعی حرکت ارتعاشی را آغاز می کنند که کندو و ملکه را به اندازه ای گرم نگه می دارد تا بتوانند در طول زمستان زنده بمانند. پرنده ها نیز در طول زمستان برای بالابردن شانس بقای خود به یکدیگر چسبیده و حرارت بدن و منابع غذایی خود را حفظ می کنند.



9- رنگین کمان چطور ساخته می شود؟



* تابش نور خورشید به قطرات باران در هوا باعث می شود نور سفید تجزیه شده و رنگهای مختلفی را به وجود آورد.



10- چرا مناطق زمانی مختلفی بر روی زمین وجود دارد؟



* اگر تنها یک منطقه زمانی بر روی زمین وجود داشت، ظهر در بعضی نقاط میانه روز بود، اما در نقاطی دیگر ظهر به صبح، عصر یا نیمه شب تبدیل می شد. از آنجایی که بخشهای مختلف زمین در زمانهای متفاوتی وارد نور خورشید شده و از آن خارج می شوند، باید 24 منطقه زمانی بر روی زمین وجود داشته باشد.