سرچشمه؛ مکانی برای آرزوهای فدارسیون/ نگاه دوگانه به تیمهای لیگ برتر

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار مس سرچشمه و پرسپولیس نیز با پنالتی مشکوک پرسپولیس در نهایت با شکست دوباره مس سرچشمه تمام شد تا نشان دهد همه چیز دست به دست هم داده است که مس فانوس لیگ برتر را همچنان در دستان خود محکم بفشارد.

بازی مقابل ملوان و پرسپولیس از یک جهت برای ماندن یا رفتن شرفی تعیین کننده بود و آن هم فرصت نسبتا مناسبی بود که باشگاه سرچشمه به این مربی خوب کشورمان داده بود تا تیم مس سرچشمه را که موفقیت هایش آرزوی خیلی از مردم و کارکنان مس است در لیگ ماندنی کند.

اما شرایط لیگ به گونه ای پیش می رود که هر آمدنی رفتنی را به دنبال دارد و این مسئله را می شد از پذیرایی قبل از کنفرانس خبری اخیر باشگاه مس سرچشمه و امکان گپ و گفت مفصل شرفی با خبرنگاران فهمید که به نظر می رسید باشگاه سرچشمه برنامه خداحافظی برای شرفی تدارک می بیند.

با این وجود به نظر می رسد رفتن اصغر شرفی که قبلا بارها توسط خود وی مطرح شده است هیچ دردی را از تیم سرچشمه دوا نمی کند، هرچند وی اعلام کرده است در صورتی که باشگاه بخواهد با آوردن مربی جدید (که کسی جز ابراهیم قاسم پور نیست)مشکل تیم را برای بقا درلیگ حل کند آماده رفتن از سرچشمه است.

تیم مس سرچشمه از مجموع بازیهای این فصل خود که 20بازی را شامل می شود تنها 14امتیاز گرفته است وهمچنان به رده هجدهم جدول چسبیده است و اختلاف امتیازش با تیم بالادستی خود5امتیازاست و تیم هایی چون فجر شیراز و راه آهن هر کدام با 19امتیاز و شاهین با 20امتیاز در محدوده خطر سقوط از لیگ برتر و در دره های بین 15تا17جدول قراردارند و با مس سرچشمه شریک غم هستند.

این نکته که مس سرچشمه در نیم فصل اول با یارگیری نامناسب خود استارت خوبی نزده است برکسی پوشیده نیست اما در ادامه با آمدن شرفی وضعیت بازیها بهتر شد و بازی های خوب این تیم در کنار نتایج ضعیفش قابل بحث است.

میهمانی مس پایانی ندارد/ تیمی که از مسافرت زیاد خسته است

تیم مس سرچشمه در تمام بازیهای این فصل خود میهمان بود این حرف اگر چه تکراری است و بارها و بارها از زبان مدیر عامل و سرمربی و حتی برخی بازیکنان این تیم شنیده شده و در رسانه های گروهی عنوان شده است.

تیم مس سرچشمه در هیچ یکی از بازیهای خانگی خود بیش از 500تماشاگر نداشته است و این یکی از دل نگرانی های بزرگ باشگاه سرچشمه است چرا که دنیای حرفه ای فوتبال با تماشاگرانش زیبایی هایش را به رخ می کشد و بدون حضور و هیاهوی تماشاگران که در نزد فوتبالیستهای ایران به یار دوازدهم معروف شده است، تماشای بازیها چه آنهایی که با برد همراه است و چه آنهایی که باخت تیم ها را به دنبال دارد، لطف و لذتی ندارد.

تیم مس سرچشمه از همان ابتدای لیگ که در یکی از بازیها بین چندتن از تماشاگرانش که از شهرستان رفسنجان راهی کرمان شده بودند با کرمانیها درگیری پیش آمده بود، تماشاگران خود را در شروع کار از دست داد و در تمام بازیها بیش از چند صد نفر تماشاگر ندارد و حتی در پخش های تلویزیونی این سکوت و هیاهوی تماشاگران جای خود را به صدای بازیکنان و داد و قال بازی که از میکروفن های ضبط مسابقه که در اطراف زمین قرار دارند، داده است.

مس سرچشمه اگر چه به سختی بالا آمده است اما با راحتی امتیاز از دست می دهد و این نگران کننده است.

سرچشمه بافوتبال پاک ره به جایی نمی برد

تیم سرچشمه که حتی در تلفظ نامش چندین بار بین هوادارانش درگیری رخ داده بود که نام این تیم مس سرچشمه رفسنجان است یا صنایع مس سرچشمه، در سال اول حضور خود مشکلات زیادی دارد که بیشتر به دلیل رویکرد لیگ دسته یکی باشگاه است.

شاید هنوز باشگاه و مجموعه بازیکنان سرچشمه به این روحیه لیگ برتری و اعتماد به نفس بالا دست نیافته اند و این از آنجا احساس می شود که دراغلب رویارویی با مسائلی که دیگر تیم ها نیز با آن مواجه اند دچار مسئله می شوند و حتی در بازی کار خوب خود را در دقایق پایانی به باخت عوض می کنند.

یکی از غیرحرفه ای گری های باشگاه سرچشمه در برخورد با مسائلی است که فوتبال ایران را تحت شعاع قرارمی دهد ، مدیران این باشگاه و حتی سرمربی این تیم با فوتبال پاک خود قصد ماندن در لیگ برتر را دارند در حالیکه متاسفانه با مرضی که فوتبال ایران دارد و روز به روز پیشرفته تر و غیر قابل درمان می شود، فوتبال پاک تیم هایی مثل سرچشمه به چشم نمی آید.

ورزشگاه زینلی جایی که حریفان سرچشمه زانو می زنند

علی رغم بودجه های هنگفتی که مس در استان کرمان بدست می آورد هنوز موفق نشده است با ساز و کار خوب آماده سازی ورزشگاه را برای تیم لیگ برتری خود تسریع کند.

ورزشگاه شهید زینلی سرچشمه که تنها در بحث سکوهای تماشاگران و نور خود با مشکل روبرو بود متاسفانه نقطه ضعفی شده برای نتیجه نگرفتن این تیم، به گونه ای که اگر بازیهای خانگی این تیم در این ورزشگاه و در شهرسرچشمه و حتی شهرستان رفسنجان برگزار می شد مس سرچشمه را می توانستیم در میانه های جدول ببینیم.

اینکه مس سرچشمه برنامه های تمرینی خود را در شهر سرچشمه و در شرایط سخت آب و هوایی دنبال می کند و برای بازیهای خود هر هفته باید حداقل 3ساعت مسافت را در اتوبوس طی کند و سپس در کرمان میزبان بازی باشد و یا کرمان را به قصد شهر میزبان ترک کند، فشار بدی بر قوای بدنی بازیکنان تیم می گذارد و انرژی آنان را تحلیل می برد.

با توجه به فشار هوایی که سرچشمه دارد و همچنین شرایط سردی هوا در زمستان ، هیچ یک از تیم های لیگ در این شهرک بازی راحتی نخواهند داشت و متاسفانه این امتیاز بزرگ در حال حاضر همچنان طبق دستور فدراسیون و تایید (ای اف سی) در مرحله آماده سازی است و به اتمام نرسیده.

نگاه دوگانه فدارسیون به ورزشگاهها

یکی از نگرانی ها این است که متاسفانه در شرایطی که ورزشگاههایی چون تختی انزلی، ورزشگاه بوشهر، ورزشگاه نفت آبادان و... مشکلاتی نظیر سرچشمه دارند و استاندارد لازم را ندارند توسط فدراسیون با آنها برخورد نمی شود و تیم هایشان به راحتی در حال ادامه کار هستند و هیچ فشاری را از فدراسیون دریافت نمی کنند ولی شهر سرچشمه محل برآورده شدن آرزوی استادیومی در حد تاییدات (ای اف سی) برای فدراسیون شده است و این تیم در انتهای جدول که نیاز به حمایت و توجه بیشتر فدراسیون برای ارائه توانایی ها و قابلیتهایش دارد بیشتر تحت فشار است.

شاید هم مسئله فروش سهمیه تیم مس سرچشمه در ابتدای لیگ برخی نفوذی ها در فدراسیون را ناراحت کرده و حال بهانه ای برای نادیده گرفتن این نماینده فوتبال استان بدست آورده اند.

حمایت همه اقشاربرای ابقا در لیگ برتر

بازیهای لیگ در حالی ادامه می یابد که سرچشمه با مشکلات خاص خودش کار می کند و با شرایط موجود ساخته است و متاسفانه باید گفت حتی در مرکز استان نیز به شکلی که مس کرمان حمایت می شود توجه نمی شود چرا که در تمریناتی که در کرمان دارد برای رزرو زمین و اسکان و دیگر نیازهای تیم با مشکل مواجه می شوند و بایستی با رابطه های مختلف کار خود را پیش ببرند در حالیکه هیئت فوتبال و دیگر متولیان فوتبال استان بایستی با دو برابر توجهی که به مس کرمان مبذول می دارند به سرچشمه ملاطفت کنند.

طی هفته های اخیر و با ادامه سیل انتقاداتی که در استان کرمان نسبت به ورزش حرفه ای می شود تیم مس سرچشمه نیز از این انتقادات دور نبود و همین مسئله بازیکنان و مسئولین باشگاه سرچشمه را نگران کرده است چرا که علی رغم آنکه به تنهایی در حال ادامه کار هستند و حمایتی نمی شوند انتقادات را نیز باید تحمل کنند.

حسن هوری دروازه بان مس سرچشمه چندی پیش در گفتگویی اعلام کرده است: کاش خبرنگاران بجای این همه انتقاد کمی به تیم فرصت می دادند تا بتواند خودش را بشناسد.

وی گفته است: بازیکنان تیم سرچشمه همیشه نگران انتقادهای جدید هستند وعلی رغم تلاش زیادی که می کنند نمی توانند خود را نشان دهند.

وی ادامه داد: فوتبال کرمان با این انتقادها راه به جایی نمی برد اگر برای فوتبال استان نگرانی دارید باید به جوانهایی که در تیم سرچشمه درحال تلاش برای نشان دادن توانایی هایشان هستند، مهلت دهید.

این صحبتها در حالی انجام می شود که اغلب خبرنگاران در کنفرانس های خبری قبل یا بعد از بازی با دید تیم های حرفه ای لیگ برتر به سرچشمه نگاه می کنند و حتی توجه به اینکه این تیم دوره تجربه در لیگ برتر را می گذراند، ندارند.

زمانی که تیم مس کرمان سال اول حضورش در لیگ را می گذارند بارها و بارها در مصاحبه های مسئولین فوتبال استان درباره دوره تجربه لیگ برتر توسط مس به رسانه ها تذکر داده می شد ولی اینک به نظرمی آید همه فراموش کرده اند که مس سرچشمه نیاز به فرصت برای شناخت خود دارد.

ابقا در لیگ از ادعا تا واقعیت

مس سرچشمه در حالی که 15بازی را پیش رو دارد در آستانه بازی با پرسپولیس همچنان نگران وضعیت ولی امیدوار به ادامه کار خود است.

این تیم انتهای جدولی در حالی به روزهای آینده چشم دوخته است که به گفته اصغر شرفی تعهد گرفتن رسانه های استان درباره ابقا در لیگ مانند داسی بالای سر وی است.

تیم سرچشمه تمرینات بسیار خوبی را دنبال می کند شرایط خاص شهر مس باعث شده این تیم از لحاظ فیزیکی خوب کار کند اما مشکل این تیم همان بحث گلزنی است و به نظر می رسد گلزنان این تیم بیشتر مهاجمینی با اندیشه هافبک باشند که بیشتر قادر به توپ رسانی به نوک حمله هستند.

آمدن جان کالینز در تعطیلات نیم فصل و حضور بازیکنانی چون روح الله بیگدلی و محمد منصوری می تواند نتایج این تیم را عوض کند اما فعلا هم مسئله این بازیکنان ناهماهنگی شان با دیگر بازیکنان است.

ابقا تیم سرچشمه در لیگ ابزاری نیاز دارد که متاسفانه همه فوتبالیهای استان و کارشناسان کار را رها کرده و منتظرند تیم سرچشمه خود به تنهایی در لیگ ماندنی شود درحالیکه در این شرایط این تیم چون طفلی نوپا نیاز به توجه و ملاطفت و همچنین پی گیری مسائل خود از سوی هیئت فوتبال و حتی تربیت بدنی است.

مس سرچشمه به دلیل دوری از مرکز استان کمتر در تیرس نگاههای مسئولان است و متاسفانه مسئولین فوتبال علی رغم آنکه ادعا دارند از این تیم حمایت می کنند حتی زحمت دیدن بازیهای این تیم را از نزدیک به خود نمی دهند که باید در این دیدگاه خود تجدید نظر کنند.