رقیب اوباما در انتخابات 2012 کیست؛ "میت رامنی" یا "نیوت گینگریچ"

با نزدیک شدن به زمان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، رسانه های خبری از کاهش شمار نامزدهای جمهوریخواه انتخابات 2012 و کناره گیری به نفع دیگر نامزدها خبر می دهند.

با وجود آنکه نظرسنجی ها از شانس بالای فرماندار تگزاس در انتخابات ریاست جمهوری 2012 خبر داده بودند اما انتشار یک ویدئوی تبلیغاتی از "ریک پری" باعث کاهش محبوبیت وی و اعلام کناره گیری از صحنه رقابتها به نفع "نیوت گینگریچ" رئیس سابق مجلس نمایندگان آمریکا شد.

پری روز گذشته در یک کنفرانس خبری در کارولینای جنوبی گفت: به این نتیجه رسیدم هیچ راهی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری 2012 پیش روی من قرار ندارد و امروز کناره گیری خود را از صحنه رقابتها رسما اعلام می کنم و به نفع گینگریچ کنار می روم.

وی افزود: هدف جمهوریخواهان نه تنها شکست اوباما است بلکه روی کار آمدن رهبری محافظه کار است که باعث ایجاد تغییرات واقعی در آمریکا شود و به نظرم نیوت گینگریچ رهبری محافظه کار است که می تواند تغییرات گسترده را برای آمریکایی ها به ارمغان بیاورد.

تحلیلگران اعلام کردند انتشار ویدئوی تبلیغاتی که در آن پری اعلام کرده بود "در آمریکا سربازان اجازه دارند همجنس گرا باشند اما کودکان اجازه ندارند کریسمس را جشن بگیرند و اگر رئیس جمهوری ایالات متحده شوم فورا به جنگ علیه مذهب پایان می دهم" باعث شد تا از شمار حامیان فرماندار تگزاس کاسته شود و 500 هزار نفر با دادن امتیاز منفی مخالفت خود را با نامزدی پری در انتخابات اعلام کنند.

"ریک پری" فرماندار تگزاس

پس از اعلام کناره گیری پری، نیوت گینگریچ ضمن قدردانی از فرماندار تگزاس از تمام طرفداران پری خواست تا در رقابت های انتخاباتی به وی رای دهند.

کناره گیری پری به نفع نیوت گینگریچ به رئیس سابق مجلس نمایندگان آمریکا کمک می کند تا در انتخابات درون حزبی از شانس بالایی برای پیروزی در برابر رامنی برخوردار باشد.

ریک پری درحالی کناره گیری خود را از صحنه رقابتها اعلام کرد که پیشتر "میشله بکمن" و "جان هانتسمن" کنار گیری خود را از شرکت در رقابت های انتخابات درون حزبی اعلام کرده بودند.

جان هانتسمن فرماندار سابق ایالت یوتا 26 دی ماه با اعلام کناره گیری از رقابتهای انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا حمایت خود را از میت رامنی فرماندار سابق ماساچوست که پیروز رقابتهای درون حزبی ایالتهای آیووا و نیوهمپشایر بود، اعلام کرد.

خبر تصمیم هانتسمن برای کناره گیری از رقابتهای انتخاباتی آمریکا در حالی منتشر شد که وی در نظرسنجی انجام شده دو هفته گذشته تنها 4 درصد آرای مردم ایالت کارولینای جنوبی را از آن خود کرده بود.

جان هانتسمن که تا ماه آوریل به عنوان سفیر ایالات متحده در چین فعالیت می کرد، گفته بود: رئیس جمهوری آمریکا در زمینه اقتصادی با شکست روبرو شده است.

این اظهارات پس از آن مطرح می شود که اقتصاد آمریکا هم اکنون وضعیت خوبی ندارد و شرایط اقتصادی این کشور در هفته های گذشته بسیار ضعیف شده و اوباما نیز به دنبال کشف دلایل این اوضاع وخیم اقتصادی است.

در پی کناره گیری این چند نامزد انتخاباتی شمار نامزدهای جمهوریخواه که آمادگی خود را برای رقابت با باراک اوباما اعلام کرده اند به 4 نفر رسیده است که بیشترین شانس را میت رامنی فرماندار پیشین ماساچوست دارد.

در پی کناره گیری "میشله بکمن"، "جان هانتسمن" و "ریک پری" از صحنه رقابتهای انتخابات ریاست جمهوری 2012، شمار نامزدهای جمهوریخواه که آمادگی خود را برای رقابت با باراک اوباما اعلام کرده اند به 4 نفر رسیده است که بیشترین شانس را میت رامنی فرماندار پیشین ماساچوست دارد .

این درحالیست که بر اساس آخرین رای گیری درون حزبی در سوم ژانویه ریک سنتروم با کسب بیشترین آرا در صدر اول نامزدهای جمهوریخواه قرار گرفت و پس از آن "ران پاول" و "بادی رومر" با کسب آرای کمتر کمترین شانس را پیروزی در انتخابات درون حزبی دارند.

ریک سنتورم در انتخابات درون حزبی در ایالت آیووا 24.6 درصد از آرا، رامنی 24.5، ران پل 21.3درصد، نیوت گینگریچ 13 درصد، ریک پری 10 درصد، و میشل بکمن فقط 5 درصد آرا را تصاحب کردند.

با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 آمریکا، کسب رای صهیونیستها هدف بزرگ نامزدهای انتخاباتی است و نامزدها با تکرار ادعاهای خود درباره برنامه هسته ای ایران و تاکید بر تعهدات ایالات متحده در قبال امنیت رژیم صهیونیستی تلاش می کنند تا کاخ سفید را تصاحب کنند.

در همین حال اوباما در جانبداری از صهیونیستهای غاصب و اقدامات تجاوزکارانه این رژیم گفته است: تعهدات آمریکا و تعهدات بنده به اسرائیل و امنیت تل آویو شکننده نیست و هیچ دولتی در آمریکا تا به حال چنین حمایتی را از اسرائیل نداشته است.

میت رامنی نیز دوم دی ماه در گفتگو با روزنامه وال استریت ژورنال در اظهاراتی خصمانه علیه جمهوری اسلامی ایران ادعا کرد: در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 به براندازی حکومت جمهوری اسلامی ایران می اندیشم.

رامنی تنها چند روز پس از انتشار گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته ای ایران در یک مناظره تلویزیونی در ادامه رویکرد خصمانه خود علیه این کشور مدعی شد: در صورت پیروزی درانتخابات برای توقف برنامه هسته ای ایران هر اقدامی را حتی حمله نظامی انتخاب می کنم.

در این میان ریک سنتروم نیز تلاش کرده است تا از صحنه رقابت ها عقب نیفتد و 23 دی ماه در کمپین خود در "پارولینای جنوبی" در اظهاراتی که بیانگر نقش واشنگتن در تروریسم بین المللی بود از طرح ترور دانشمندان هسته ای ایران استقبال کرد و بر تعهدات ایالات متحده در قبال امنیت رژیم صهیونیستی تاکید کرد.