فجر سپاسی شیراز مقابل صبای قم متوقف شد

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از دو هفته استراحت برای تیم های حاضر در مرحله گروهی مسابقات لیگ دسته برتر فوتبال رده سنی نوجوانان باشگاه های کشور، 16 تیم حاضر در این مرحله شامگاه جمعه در هشت مسابقه همزمان به مصاف یکدیگر رفتند.



در گروهی که تیم های فوتبال صبای قم، مس کرمان، پتوی لاله اصفهان، فولاد مبارکه سپاهان اصفهان، شیرین داروی شیراز، فجر شهید سپاسی شیراز از جمله مدعیان صعود به مرحله بعد به شمار می روند، صبای قم دور برگشت را با تساوی آغاز کرد.



شاگردان غلامرضا کاظمی در حالی که از دیدارهای دور رفت مرحله گروهی مسابقات این فصل لیگ دسته برتر فوتبال نوجوانان باشگاه های کشور سه پیروزی، دو تساوی و دو باخت در کارنامه داشتند، بر خلاف دور رفت، در آغاز دیدارهای دور برگشت از فجر شهید سپاسی شیراز تنها یک امتیاز گرفتند.



تیم فوتبال نوجوانان صبای قم بعد از دو هفته از مسابقه با تیم فوتبال شیرین داروی شیراز در هفته هفتم، در هشتمین مسابقه خود دیداری حساس و سرنوشت ساز را در خارج از خانه برابر تیم فوتبال تیم فجر شهید سپاسی شیراز برگزار کرد که تلاش دو تیم در طول 90 دقیقه این دیدار با تساوی همراه بود.



در این مسابقه که در ورزشگاه حافظیه شهر شیراز برگزار شد، شش بار توپ از خط دروازه ها عبور کرد که در نهایت نتیجه تساوی سه بر سه رقم خورد تا صبای قم دوازدهمین امتیاز خود در لیگ دسته برتر فوتبال این فصل را در میهمانی رقیب شیرازی کسب کند.



تیم فوتبال نوجوانان صبای قم با تساوی در این دیدار خارج از خانه مقابل تیم فوتبال نوجوانان فجر شهید سپاسی شیراز، 12 امتیازی شد و بعد از تیم های فوتبال فولاد مبارکه سپاهان اصفهان صدرنشین این گروه و برق شیراز تیم دوم این گروه در مکان سوم جدول رده بندی جای گرفت.



این در حالی است که در مرحله گروهی رقابت‌های لیگ برتر فوتبال نوجوانان باشگاه‌های کشور 16 تیم حضور دارند و در دو گروه بازی‌های مرحله گروهی را به شکل رفت و برگشت برگزار می‌کنند تا چهره تیم‌های صعود کننده به مرحله بعد مشخص شود.



تیم فوتبال نوجوانان صبای قم علاوه بر فجر شهید سپاسی شیراز، در بازی های دور برگشت باید با تیم های فوتبال نوجوانان فولاد سپاهان اصفهان، شیرین داروی شیراز، مس کرمان، فجر شهید سپاسی شیراز و پتوی لاله اصفهان دیدار کند.



گفتنی است: طبق برنامه ریزی سازمان لیگ آزادگان، تیم فوتبال نوجوانان صبای قم در هفته دوم از دور برگشت مرحله گروهی مسابقات لیگ برتر فوتبال نوجوانان باشگاه های کشور در دیداری خانگی که روزهای پایانی این هفته در ورزشگاه تختی قم برگزار خواهد شد، میزبان تیم فوتبال فولاد مبارکه سپاهان اصفهان است.