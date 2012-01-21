عربستان توان جایگزینی نفت ایران را ندارد/ ریاض بلوف می زند

به گزارش خبرگزاری مهر، نیویورک تایمز در گزارشی با اشاره به اظهارات اخیر وزیر نفت عربستان سعودی در خصوص ظرفیت ریاض برای تولید بیش از 12 میلیون بشکه نفت نوشت: هم اکنون این سوال مطرح می شود که آیا در صورت تحریم نفتی ایران، عربستان سعودی قادر به جبران نفت خارج شده ایران از بازار است یا نه؟

این روزنامه آمریکایی در ادامه نوشت: نشانه هایی وجود دارد که اتحادیه اروپا و آمریکا در پی حل اختلافات به شیوه ای دیپلماتیک هستند اما این بدان معنا نیست که این اتحادیه از فشارهای خود برای ممنوعیت واردات نفت که محور مهم نشست روز دوشنبه وزرای خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل است، بکاهد.

در همین حال "کنث پولاک" در مقاله ای در "نیو پابلیک" می نویسد: سعودی ها اعلام کرده اند که می توانند با افزایش میزان تولید، نفت خارج شده ایران از بازار را جبران کند اما بسیاری از تحلیلگران درباره ظرفیت ریاض برای عملی کردن چنین ادعایی حداقل در کوتاه مدت شک دارند.

تصویر سمت چپ: "علی النعیمی" وزیر نفت عربستان سعودی

به نوشته این روزنامه آمریکایی، عملی نشدن ادعای عربستان سعودی می تواند باعث افزایش چشمگیر قیمت نفت در بازار شود و با وجود فشارهای آمریکا علیه هند و کره جنوبی برای همسویی با سیاست های ایالات متحده پیش بینی می شود که چین به عنوان یک خریدار حمایت خود را از صادارات نفت ایران اعلام کند.

این روزنامه آمریکایی در ادامه تاکید می کند: از سوی دیگر تصمیم عربستان برای افزایش میزان تولید نفت به خودی خود باعث افزایش قیمت نفت در بازار می شود و به دلیل آنکه سعودی ها از نفت سنگین استفاده می کنند، این نوع نفت برای پالایشگاه هایی که از نفت خام ایران استفاده می کنند، مناسب نیست.

این گزارش درحالی منتشر می شود که نمایندگان اتحادیه اروپا روز گذشته در بروکسل موافقت خود را با تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده، اما نتوانستند به توافقی در زمینه جزئیات تحریم نفت این کشور به دلیل وابسته بودن برخی از کشورها همچون یونان به تامین نفت از ایران دست یابند.

اقدامات خصمانه ایالات متحده علیه ایران درحالیست که دبیر شورای امنیت ملی روسیه ضمن هشدار درباره تبعات سنگین تحریم نفتی ایران برای اتحادیه اروپا، ادعاهای آمریکا درباره برنامه هسته ای تهران را تنها توجیهی برای اعمال تحریم های بیشتر دانسته است.