در گفتگو با مهر اعلام شد: جزئیات زلزله استان خراسان رضوی/ اعلام گسل اصلی زلزله

دکتر مهدی زارع در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جزئیات این زلزله افزود: زلزله روز گذشته پنج شنبه 29 دی ماه مشهد با بزرگای 5.3 ریشتر رخ داده است.

معاون پژوهشی پژوهشگاه زلزله شناسی و مهندسی زلزله عمق این زلزله را 15 کیلومتر زمین دانست و اظهار داشت: محل وقوع این زلزله در 15 کیلومتری نیشابور و در عمق 15 کیلومتری زمین بوده است.



وی گسل مسبب این زلزله را گسل نیشاور دانست و ادامه داد: معمولا ساز و کار زلزله در این مناطق بر اساس گسل های مسبب، فشاری و امتداد لغزه است ولی در این منطقه به دلیل بالا بودن بزرگای زلزله، نمی ‌توان از ساز و کار دقیق این زلزله مطمئن بود ولی احتمال می رود منشا این زلزله گسل نیشابور باشد.



زارع با اشاره به جزئیات گسل نیشابور خاطر نشان کرد: این گسل با راستای شمال باختری- جنوب خاوری به طول 74 کیلومتر کشیده شده است. گسل نیشابور در زمین لرزه های 1270 و 1405 میلادی با گسیختگی سطحی همراه بوده است به گونه ای که در زلزله سال 1209 میلادی بخش نیشابور از شهر نیشابور در باختر تا روستای دانه در خاور (جنوب خاوری نیشابور در بخش زبرخان) کاملا ویران شده است ضمن آنکه و در زمین لرزه 1389 میلادی در کوههای بینالود سبب ویرانی تعداد زیادی روستا شده است.



معاون پژوهشی پژوهشگاه زلزله شناسی و مهندسی زلزله با تاکید بر اینکه منطقه خراسان رضوی منطقه لرزه خیزی است، ادامه داد: طی سده بیستم چندین زمین لرزه مخرب در این پهنه روی داده است که می توان به زلزله 25 شهریور1357 طبس که بزرگترین زلزله منطقه با بزرگای 7.7 ریشتر بود، اشاره کرد که باعث کشتار 20 هزار نفر و ویرانی حدود 90 روستا و شهر طبس شد.



به گفته زارع انتظار می رود پس لرزه های این زلزله ادامه داشته باشد.