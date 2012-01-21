برف 30 سانتی متری کرج را سپید پوش کرد

به گزارش خبرنگار مهر، بارش برف که از بامداد شنبه آغاز شد امروز شهر کرج را سراسر سپید پوش کرده است. معاون خدمات شهری شهرداری کرج در این خصوص با اعلام گزارشی از آخرین وضعیت راهها و معابر شهری اظهار داشت: طبق پیش بینی های هوای شناسی مبنی بر بارش برف، هماهنگی های لازم سازمانهای مسئول در حوزه شهرداری صورت گرفت و از همان دقایق ابتدایی آغاز بارش سازمانهای خدمات موتوری، مدیریت پسماند، سازمان پارک ها و حوزه خدمات شهری شهرداری مرکز کرج وسایر مناطق فعالیت های خود را آغاز کردند.



کمالی زاده درباره میزان بارش برف نیز گفت: بارش برف از ساعت 12 و 40 دقیقه بامداد به شکل بارش باران آغاز شد و تا کنون به شکل بارش برف ادامه دارد.



وی ادامه داد: تا صبح امروز میزان بارش برف به 30 سانتی متر رسیده است و طبق اظهارات سازمان هواشناسی تا ظهر نیز ادامه خواهد داشت.



هم اکنون دمای هوا نیز به 4 درجه زیر صفر می رسد و عصر امروز هوا کاملاً ابری خواهد بود.



معاون خدمات شهری شهرداری کرج گفت: از بامداد روز شنبه با بکار گیری دوهزار نفر پاکبان و یک هزار و پانصد نفر کارگر فضای سبز کار برف روبی انجام شد و تا این لحظه نیز سه بار کلیه معابر اصلی شهر نمک پاشی و برف روبی شده است و اکنون رفت و آمد در کلیه معابر شهری در جریان است.



کمالی زاده در ادامه از شهروندان خواست به دلیل ادامه جریان بارش برف و لغزنده بودن معابر از زنجیر چرخ و لاستیک یج شکن استفاده کنند و تا حد امکان از سفر های بی مورد درون شهری خودداری کنند.