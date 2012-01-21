آزادراه قزوین - زنجان بسته شد/ تلاش برای بازگشایی مجدد

سرهنگ رضا سلبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انسداد محور قزوین - زنجان گفت: از ساعت 9.30 صبح امروز این آزاد راه به علت شدت بارش برف و کولاک بسته شد و تردد در این محور جریان ندارد. هم اکنون تلاش ماموران راهداری و پلیس برای بازگشایی محور ادامه دارد.
وی ادامه داد: همچنین تیمهای پلیس راه و هلال احمر در حال امدادرسانی به هموطنان در راه مانده هستند.
رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور از بارش برف در جاده های شمالی خبر داد و افزود: بارش برف در جادههای هراز، کرج - چالوس، فیروزکوه، ساری - کیاسر، دیلمان در استان گیلان، آزادشهر- شاهرود در استان گلستان و بیشتر جادههای استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان، لرستان اصفهان، تهران، قم و قزوین ادامه دارد و تردد در جادههای کوهستانی تنها با داشتن زنجیر چرخ و تجهیزات زمستانی امکانپذیر است.
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