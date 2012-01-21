صبای نوین قم برابر شاهین تهران به برتری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، دور برگشت از مرحله گروهی فوتبال باشگاه‌های کشور جام آزادگان در حالی با رقابت تیم‌های حاضر در گروه‌های مختلف وارد هفته پنجم خود شد که در گروه دوم دیدار حساس صبای نوین قم و شاهین تهران به سود صبای نوین قم به پایان رسید.



در این دیدار که روز جمعه به میزبانی تیم فوتبال صبای نوین قم و در ورزشگاه تختی قم به انجام رسید، بازیکنان تیم فوتبال صبای نوین در حالی که در یک نیمه مقابل میهان خود با تساوی بدون گل متوقف شدند، در یک نیمه سه گل زدند و به سه امتیاز دست یافتند.



در این دیدار پر گل که یک نیمه آن گلی در بر نداشت و در نیمه دیگر چهار گل به ثمر رسید، صبای نوین قم در 20 دقیقه آغازین نیمه دوم سه گل به ثمر رساند و با اینکه یک بار نیز دروازه خود را به روی حریف باز شده دید، اما سه بر یک به برتری رسید و بعد از هفته ها در لیگ آزادگان رنگ پیروزی را دید.



این ششمین پیروزی تیم فوتبال صبای نوین قم در مسابقات این فصل لیگ آزادگان بود تا این تیم جمع امتیازات خود را به 25 امتیاز رسانده و در کنار تیم های فوتبال استقلال ساری، البرز شهرداری زنجان و شهرداری لنگرود از بخت های صعود به مرحله دوم باشند.



صبای نوین قم در مسابقات این فصل لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه های کشور جام آزادگان تا کنون مقابل تیم های فوتبال طلایه داران سرخپوشان بوئین زهرا، شاهین تهران، شهرداری آستارا، استقلال ساری، شاهین البرز و آرمین قزوین به پیروزی رسیده است.



این در حالی است که تیم فوتبال صبای نوین قم در گروه دوم این مسابقات با تیم‌های فوتبال شاهین کرج، مهد خودرو، طلایه داران سرخپوشان بوئین زهرا، آرمین قزوین، عقاب تهران، شاهین تهران، شهرداری چابکسر، شهرداری لنگرود، البرز شهرداری زنجان همگروه است.



پیروزی خانگی سه بر یک مقابل تیم فوتبال شاهین تهران در حالی برای تیم فوتبال صبای نوین قم در مسابقات این فصل لیگ آزادگان به دست آمد که شاگردان سیدعباس رحمانی هفت هفته متوالی نتوانسته بودند مقابل حریفان خود پیروز شوند،

نکته قابل توجه در خصوص دیدارهای این فصل لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه‌های کشور جام آزادگان برای تیم فوتبال صبای نوین قم این است کهه باخت آنها در مقابل تیم‌های حاضر در گروه دوم این رقابت‌ها، تا کنون در دیدارهای خارج از خانه رقم خورده است.



این در حالی است که رقابت‌های لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه‌های کشور جام آزادگان امسال با شرکت تیم های مدعی در شش گروه مقدماتی برگزار می‌شود و طی آن تیم‌های حاضر در لیگ آزادگان برای صعود به مرحله دوم به شکل دوره‌ای رقابت‌های خود را به انجام خواهند رساند.