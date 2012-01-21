ایلام در حال آماده شدن برای ایام نوروز/ میراث فرهنگی در حال تدارک برنامه

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی ستاد دائمی تسهیلات سفرهای نوروزی اداره کل میراث فرهنگی ایلام از راه‌اندازی پایگاه‌های اطلاع‌رسانی گردشگری در شهرستان‌های ایلام خبر داد .

محمد نورالهی گفت: پایگاه‌های اطلاع‌رسانی در ورودی تمامی مراکز شهرستان‌های استان ایلام راه اندازی می شود .

وی اظهار داشت: این پایگاه‌های اطلاع‌رسانی در پایانه مرزی مهران، ادارات میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان‌ها و موزه‌های سطح استان نیز برپا خواهند شد .



وی ایجاد پایگاه‌های اطلاع‌رسانی در ورودی و دیگر نقاط شهری ایلام را از برنامه‌های ضروری اداره‌کل میراث فرهنگی استان معرفی کرد و گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته قرار است در این مراکز اقلام تبلیغاتی همچون بروشور، پوستر، نقشه راهنمای گردشگری و... به گردشگران ارائه شود .



نورالهی با بیان این که ایلام با داشتن آثار تاریخی، طبیعی و گردشگری بی‌نظیر هرساله پذیرای مسافران و گردشگران نوروزی است، ابراز امیدواری کرد که با اجرای برنامه‌های ستاد تسهیلات سفر میزان رضایتمندی گردشگران نوروزی در ایام نوروز 91 افزایش یابد .



از جاذبه‌های تاریخی و طبیعی استان ایلام می‌توان به آبشارچم‌آو، آبشار گچان، آبشار سرطاف، آتشکده چهارطاقی، آتشکده سیاهگل، تنگ ماژین دره‌شهر، تنگ بهرام چوبین و غار ملک مهران اشاره کرد .

چاپ 20 هزار نقشه گردشگری در ایلام

20 هزار نسخه نقشه راهنمای گردشگری استان ایلام برای توزیع میان مسافران نوروزی در دست انتشار است .

سخنگوی ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی اداره ‌کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام گفت: برای راهنمایی مسافران و گردشگران در نوروز 91، نقشه جامع راهنمای گردشگری این استان طراحی و آماده چاپ شده است .



محمد نورالهی افزود: مراکز اطلاع‌رسانی ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی ایلام اقدام به توزیع این اقلام تبلیغاتی میان گردشگران، مسافران و همچنین کاروان‌های راهیان نور در سطح استان می‌کند .



وی تصریح کرد: هدف از این اقدام معرفی جاذبه‌های طبیعی، تاریخی و نیز جانمایی آن، تعیین مسیرهای گردشگری استان برای تسهیل در سفر و راهنمایی مسافران نوروزی است .



این مسئول یادآور شد: در نقشه فوق جاذبه‌های گردشگری و تاریخی، فروشگاه‌های صنایع دستی، اماکن اقامتی و پذیرایی فواصل شهرها نیز مورد توجه قرار گرفته و همچنین آخرین تغییرات جغرافیایی و مکانی استان نیز لحاظ شده است .

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