جان 120 هزار کودک در جنوب سودان تهدید می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ها، "لیز گرانده" در یک کنفرانس مطبوعاتی در "جوبا" پایتخت سودان جنوبی گفت: تنها دو هفته پیش ما یک عملیات بزرگ اضطراری برای کمک به 60 هزار نفر را به راه انداختیم. در نتیجه حملان اخیر اکنون ما برآورد می کنیم که تعداد افرادی که به کمک نیاز خواهند داشت دو برابر باشند.

به دلیل درگیری های دو قوم "لو نوئر" و"مورله" در شهر "پیبور" سودان جنوبی، این مناطق درگیر ناآرامی های شدید و نتایج و تبعات ناشی آن شده است. این دو گروه در رابطه با چراگاهها و منابع آبی با هم اختلاف دارند و هر از گاه اقدام به ربودن زنان و کودکان طرف مقابل می کنند.

دولت سودان جنوبی اعلام کرد که با بالا گرفتن درگیری‌ها و خشونت‌های نژادی در شهر "پیبور"، نظامیان و ماموران پلیس بیشتری را برای برقراری آرامش به این شهر اعزام می‌کند.

بنابر گزارش‌ها، حدود 6000 نفر از مبارزان گروه لو نوئر در تعقیب اعضای گروه مورله هستند تا انتقام حملات سابق آنها را گرفته و ده‌ها کودک ربوده شده توسط این گروه را نجات دهند.



سالوا کر، رئیس جمهوری سودان جنوبی از گروه "مورله" خواسته مانع پیشروی گروه "لو نوئر" شوند و اعلام کرد که نظامیان و نیروی پلیس بیشتر را در شهر پیبور مستقر می‌کند.



