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۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۱:۵۳

جوان شورابی:

144 محدوده پرحادثه در گلستان شناسایی شد

144 محدوده پرحادثه در گلستان شناسایی شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل راه و ترابی گلستان گفت: 144 محدوده پر حادثه در استان شناسایی شد که از این تعداد 90 مورد به عنوان نقاط پرحادثه و 54 مورد به عنوان محدوده پر حادثه شناسایی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی جوان شورابی روز شنبه در جمع مسئولان دستگاههای استان گلستان افزود: اقداماتی که در سنوات گذشته انجام شده فقط برای ساماندهی و حذف نقاط پر حادثه بوده است.

وی، بیشترین محورهای برف گیرگلستان را محور خوش ییلاق، جنگل گلستان، گردنه چناران در راههای اصلی گلیداغ، درازنو، اولنگ و توسکستان اعلام کرد و گفت: از مجموع 5 هزار کیلومتر راه اصلی و فرعی و روستایی استان گلستان، یک هزار و 242 کیلومتر و 41 گردنه برفگیر است.

مدیر کل راه وترابری گلستان، خدمات موثر اقتصادی و قابل قبول در راستای برقراری شرایط مناسب ترافیکی برای تردد ایمن وسایل نقلیه در زمستان، انجام فعالیتهای راهداری زمستانه در اسرع وقت ودر راستای کاهش یخ زدگی سطح راه و کمک به خودروهای در راه مانده در برف و همکاری با پلیس راه در امر تردد ایمن را از جمله اقدامات این اداره کل در این ایام برفی عنوان کرد.

کد مطلب 1514563

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