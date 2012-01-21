احتمال یخبندان در قم جدی است

به گزارش خبرنگار مهر، با ورود سامانه بارشزا از جمعه شب به استان قم، بارش برف در این استان شروع به باریدن گرفت و در مدت زمان کوتاهی چهره این استان کویری را سفیدپوش کرد.
مدیرکل هواشناسی استان قم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سامانه بارشی برف تا صبح یکشنبه از استان قم خارج میشود و به دنبال آن دمای هوای استان 10 تا 12 درجه کاهش مییابد.
یحیی زارع ضمن هشدار از یخبندان معابر و محورهای قم در صبح یکشنبه، به تمامی شهروندان قم توصیه کرد که مسائل ایمنی را در عبور و مرور رعایت کنند.
وی ادامه داد: بارش برف در استان قم از روز چهارشنبه پیشبینی شد که این سامانه بارشزا از اواخر جمعه شب وارد استان شده و تا ساعات اولیه صبح ادامه داشت که به دنبال آن به ارتفاع چهار سانتیمتر برف بر روی زمین نشسته است.
تأکید آبفای قم بر عایقبندی کنتور و لولههای آب
شرکت آب و فاضلاب استان نیز با صدور اطلاعیهای از مردم خواست به منظور جلوگیری از یخزدگی و ترکیدگی کنتور، لولهها و اتصالات آب در معرض هوای آزاد و قطع آب، نسبت به عایقبندی آن اقدام کنند.
در این اطلاعیه با اشاره به کاهش شدید دمای هوا و احتمال یخبندان آمده است: این امر ممکن است موجب یخزدگی و ترکیدگی کنتور، لولهها و اتصالات آب و به تبع آن بروز مشکلات بعدی برای همشهریان شود.
در اطلاعیه آبفای قم به مردم توصیه شده است: به منظور جلوگیری از قطعی آب و هرگونه خسارت احتمالی ناشی از برودت هوا، در اسرع وقت نسبت به عایق بندی و ایجاد پوشش مناسب برای محل کنتور، لولهها و اتصالات در معرض هوای آزاد اقدام کنند.
در ادامه این اطلاعیه بیان شده است: در صورت بروز هر گونه مشکل ناشی از عدم رعایت نکات ایمنی یاد شده و نامناسب بودن محل کنتور و لوله کشی ساختمان، هیچگونه مسوولیتی متوجه شرکت آب و فاضلاب نخواهد بود.
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