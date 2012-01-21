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۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۳:۴۲

در پی بارش برف/

احتمال یخبندان در قم جدی است

احتمال یخبندان در قم جدی است

قم - خبرگزاری مهر: بارش برف در نخستین روز بهمن ماه، استان قم را سفید پوش کرده و کارشناسان هواشناسی از احتمال یخبندان معابر در روز یکشنبه خبر می‌دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، با ورود سامانه بارش‌زا از جمعه شب به استان قم، بارش برف در این استان شروع به باریدن گرفت و در مدت زمان کوتاهی چهره این استان کویری را سفیدپوش کرد.

مدیرکل هواشناسی استان قم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سامانه بارشی برف تا صبح یکشنبه از استان قم خارج می‌شود و به دنبال آن دمای هوای استان 10 تا 12 درجه کاهش می‌یابد.

یحیی زارع ضمن هشدار از یخبندان معابر و محورهای قم در صبح یکشنبه، به تمامی شهروندان قم توصیه کرد که مسائل ایمنی را در عبور و مرور رعایت کنند.

وی ادامه داد: بارش برف در استان قم از روز چهارشنبه پیش‌بینی ‌شد که این سامانه بارش‌زا از اواخر جمعه شب وارد استان شده و تا ساعات اولیه صبح ادامه داشت که به دنبال آن به ارتفاع چهار سانتی‌متر برف بر روی زمین نشسته است.

تأکید آبفای قم بر عایق‌بندی کنتور‌ و لوله‌های آب

شرکت آب و فاضلاب استان نیز با صدور اطلاعیه‌ای از مردم خواست به منظور جلوگیری از یخ‌زدگی و ترکیدگی کنتور،‌ لوله‌ها و اتصالات آب در معرض هوای آزاد و قطع آب، نسبت به عایق‌بندی آن اقدام کنند.

در این اطلاعیه با اشاره به کاهش شدید دمای هوا و احتمال یخبندان آمده است: این امر ممکن است موجب یخ‌زدگی و ترکیدگی کنتور‌، لوله‌ها و اتصالات آب و به تبع آن بروز مشکلات بعدی برای همشهریان شود.

در اطلاعیه آبفای قم به مردم توصیه شده است: به منظور جلوگیری از قطعی آب و هرگونه خسارت احتمالی ناشی از برودت هوا، در اسرع وقت نسبت به عایق بندی و ایجاد پوشش مناسب برای محل کنتور، لوله‌ها و اتصالات در معرض هوای آزاد اقدام کنند.

در ادامه این اطلاعیه بیان شده است: در صورت بروز هر گونه مشکل ناشی از عدم رعایت نکات ایمنی یاد شده و نامناسب بودن محل کنتور و لوله کشی ساختمان، هیچگونه مسوولیتی متوجه شرکت آب و فاضلاب نخواهد بود. 

کد مطلب 1514564

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