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۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۱:۰۸

آیتی به مهر خبر داد:

تعادل پذیرش جنسیتی در طرح آمایش سرزمین دانشگاههای علوم پزشکی

تعادل پذیرش جنسیتی در طرح آمایش سرزمین دانشگاههای علوم پزشکی

معاون دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت با اشاره به حضور 60 درصدی دانشجویان دختر در دانشگاه های علوم پزشکی، گفت: آمایش سرزمین مشکلات برهم خوردن تعادل جنسیتی در دانشگاههای علوم پزشکی را رفع می کند.

دکتر محمدحسین آیتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برهم خوردن تعادل جنسیتی و تعداد بیشتر دانشجویان دختر در خوابگاهها نه تنها مشکلات خوابگاهها را زیاد می کند بلکه مشکلات دیگری هم برای وزارت بهداشت ایجاد می کند.

وی افزود: وزارت بهداشت علاوه بر اینکه مسئولیت درمان کل جمعیت را برعهده دارد، سعی می کند که با توجه به اینکه ما در یک کشور اسلامی هستیم، بر پایه موازین اسلامی و طبق قانون مصوب مجلس طرح انطباق را رعایت کنیم.

آیتی اظهار داشت: افراد یک جامعه باید بتوانند از خدمات درمانی و بهداشتی از سوی خدمات دهنده همجنس خودشان استفاده کنند که از همین رو برهم خوردن تعادل جنسیتی در پذیرش جنسیتی دانشگاههای علوم پزشکی به دلیل تعداد بیشتر دانشجویان دختر، مشکلاتی را برای وزارت بهداشت ایجاد می کند.

وی یادآور شد: البته این موضوع پیچیدگی دیگری نیز دارد چرا که ساحت مقدس علم هم ایجاب می کند که هر کس علم اش بیشتر است حق اش این است که مدارج بالایی را کسب کند، بنابراین لازم است برنامه ریزی درستی در این زمینه صورت گیرد.

معاون دانشجویی و فرهنگی وزیر بهداشت اضافه کرد: در بحث آمایش سرزمین همه این مسائل به گونه ای دیده شده است که ضمن رعایت حق و حقوق افراد و رعایت عدالت محوری، مشکلات کشور هم حل شود.

کد مطلب 1514565

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