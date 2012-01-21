به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن اکبر، رئیس مرکز ساماندهی ترجمه و نشر معارف اسلامی و علوم انسانی در خارج از کشور گفت: در پی برگزاری موفقیت آمیز نخستین دوره مهارت آموزی مترجمان خارجی در سال گذشته؛ دومین دوره آن به منظور حمایت از تربیت مترجمان صالح و همچنین اعطای فرصت مطالعاتی به مترجمان کشورهای دیگر برگزار می شود.

وی افزود: دومین دوره مهارت آموزی مترجمان خارجی با حضور بیش از 20 نفر از معرفی شدگان توسط سوی نمایندگی های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از کشورهای مصر، روسیه، ازبکستان؛ پاکستان، یونان، عراق، بلاروس، قزاقستان، ترکیه، سوریه و لبنان برگزارخواهد شد.

اکبری در ادامه اظهار داشت: حمایت از تربیت مترجمان صالح و ماهر و برگزاری دوره‌های آموزشی مناسب با همکاری مؤسسات و نهادهای متخصص برای مهارت افزایی و دانش­افزایی مترجمان مبتدی، جوان و مستعد خارجی و همچنین اعطای فرصت مطالعاتی به محققان و مترجمان ماهر کشورهای دیگر در زمینه ترجمه متون تخصصی و استفاده از ظرفیت­های علمی جمهوری اسلامی ایران از اهداف برگزاری این دوره است.