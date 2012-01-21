دستگاه های فرهنگی و بخش خصوصی برای استقبال از زائران آماده باشند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود صلاحی صبح شنبه در ایستگاه میقات الرضا(ع) به استقبال زائران پیاده حضرت ثامن الحجج(ع) رفت و ضمن خوشامد به زائران بارگاه رضوی از روند ارائه خدمات به آنها بازدید کرد.

وی در جمع این زائران، حرکت آنها را به صورت پیاده برای مشرف شدن به پابوسی حضرت رضا(ع) پاسداشت ارزشها خواند و از همه دستگاههای اجرایی خواست خدمات لازم را به این زائران ارائه کنند.

وی تصریح کرد: برای ساماندهی، اسکان، مهیا کردن امکانات رفاهی، بهداشتی و فرهنگی خیل عظیم زائران پیاده باید هماهنگی زیادی صورت گیرد.

صلاحی بیان کرد: طبق یک سنت پسندیده هرساله تعداد قابل توجهی از زایران که آمار آنها بیش از صد هزار نفر به صورت پیاده از اقصی نقاط کشور و استان به مشهد سفر می کنند که سال گذشته 52 درصد از آنان را بانوان تشکیل داده بودند.

وی در ادامه از بخشهای مختلف این ایستگاه پذیرایی از زائران پیاده حضرت رضا(ع) همچون درمانگاه، آشپزخانه، خوابگاهها و انبار آن بازدید کرد.

استاندار خراسان رضوی در این بازدید برای آسفالت محوطه این ایستگاه که از سوی خادمان و کفشداران افتخاری آستان قدس رضوی ایجاد شده است، قول مساعدت داد.

شایان ذکر است ایستگاه میقات الرضا(ع) از هفته گذشته هر شب پذیرای حدود 7500 زائر پیاده بارگاه رضوی است.