به گزارش خبرگزاری مهر، افراد دارای ارز بدون مدرک خرید تا 15 بهمن ماه می توانند آن را در یکی از شعب ارزی بانکهای دولتی یا خصوصی که بیشترین سود را به آنها می دهد، سپرده گذاری کنند و بانکها نیزموظف شدند سود سپرده های ارزی را با همان ارز به سپرده گذارپرداخت کنند.

افراد پس از سپرده گذاری می توانند هر گاه به ارز خود نیاز داشتند آن را برداشت کنند. بانک مرکزی با بانکها توافق کرده است که با نرخ شناور بازار فرعی که برای دلار حدود 1350 تومان است، ارز افراد متقاضی فروش را خریداری کنند .

بانک مرکزی اعلام کرده است: بدیهی است پس از پایان مهلت تعیین شده ارزهای مکشوفه قاچاق تلقی و متناسب با مقررات و قانون مبارزه با پولشویی با دارندگان ان برخورد خواهد شد .



