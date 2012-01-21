تیرباران 4 سرباز فرانسوی 4 مقام غربی را به افغانستان کشاند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "هلی تورنینگ اشمیت" روز جمعه در اولین سفر خود به افغانستان از زمان روی کارآمدن بر مسند قدرت درسال گذشته تحت تدابیر شدید امنیتی وارد این کشور شد و با نظامیان دانمارکی مستقر در ولایت هلمند دیدار کرد.

گفته می شود که 750 سرباز دانمارکی در قالب نیروهای ناتو در ولایت هلمند مستقر هستند. اشمیت در این سفر با والی هلمند درباره تصمیم ناتو برای واگذاری مسئولیت برقراری امنیت به نیروهای افغانی در پی عقب نشینی ناتو در سال 2014 گفتگو کرد.

نخست وزیر دانمارک تاکید کرد: هنوز چالش های بسیاری در افغانستان وجود دارد اما تلاشهای سربازان دانمارکی در این کشور ستودنی است.

همچنین "ژرارد لونگه" وزیر دفاع فرانسه امرز شنبه در سفری غیرمنتظره پس از تیرباران 4 نظامی فرانسوی به افغانستان سفر کرد.

وزیر دفاع فرانسه قرار است در این سفر با "حامد کرزای" رئیس جمهوری، وزیر دفاع و وزیر کشور افغانستان و همچنین ژنرال "جان آلن" فرمانده نیروهای ناتو در افغانستان دیدار کند.

سارکوزی به لونگه و "ادوارد گیلود" رئیس ستاد مشترک ارتش فرانسه دستور داده تا در سفر به افغانستان درباره حمله روز گذشته و خطراتی که نظامیان فرانسوی در آموزش نیروهای افغانی با آن مواجه هستند، تحقیق کنند.

این سفرها بلافاصله پس از مرگ چهار سرباز فرانسوی و زخمی شدن 17 فرد دیگر در ولایت "کاپیسا" و تعلیق عملیات های نظامی فرانسه در افغانستان صورت می گیرد.

همچنین "مارک گراسمن" فرستاده ویژه آمریکا در امور افغانستان و پاکستان که روز گذشته در دیدار با وزیر خارجه هند در دهلی نو روشهای ایجاد صلح در افعانستان و چگونگی مذاکره با طالبان را بررسی کرد، امروز شنبه در سفری غیرمنتظره به منظور گفتگو درباره مذاکرات صلح با طالبان وارد کابل شد.

سفر فرستاده ویژه آمریکا در امور افغانستان و پاکستان به دهلی نو درحالی صورت گرفت که مارک گراسمن که برای گفتگو در مورد تنشهای بوجود آمده میان واشنگتن و اسلام آباد قصد عزیمت به پاکستان را داشت. که با مخالفت مقامات این کشور نتوانست وارد اسلام آباد شود و راهی دهلی نو شد.

گفتنی است پس از حمله هوایی ناتو به مرز پاکستان در روز بیست و ششم نوامبر که به کشته شدن 24 نظامی این کشور انجامید، اسلام آباد خواستار توقف این حملات و عذرخواهی واشنگتن شده، خواسته ای که تا کنون بی پاسخ مانده است.