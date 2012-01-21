اسکله خدماتی بندر نوشهر دهه فجر به بهره برداری می رسد

سید نبی سیدپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همزمان با دهه فجر و سی و سومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران، اسکله خدماتی و سر در جدید بندر نوشهر به بهره برداری خواهد رسید.
وی افزود: پروژه های اسکله خدماتی به طول 106متر و سر درب جدید اداره کل بنادر و دریانوردی مازندران - بندر نوشهر افتتاح و مورد بهره برداری قرار می گیرند.
سیدپور با اشاره به اعتبار تخصیص یافته در احداث این پروژه ها افزود: اسکله خدماتی و سردرب جدید بندر نوشهر، با اعتباری بالغ بر 34 میلیارد ریال در مدت 14 ماه احداث شده است.
مدیر کل بنادر و دریانوردی مازندران اظهار داشت: در ایام باشکوه دهه فجر، کلنگ احداث سیلوی 50 هزار تنی غلات در بندر نوشهر به زمین زده خواهد شد.
وی در خصوص سیلوی 50 هزار تنی عنوان داشت: این پروژه با مشارکت بخش خصوصی و با اعتباری بالغ بر 74 میلیارد ریال، در مدت 18 ماه به بهره برداری خواهد رسید و حجم عملیات سالانه سیلوی فوق360 هزار تن است.
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