اسکله خدماتی بندر نوشهر دهه فجر به بهره برداری می رسد

سید نبی سیدپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همزمان با دهه فجر و سی و سومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران، اسکله خدماتی و سر در جدید بندر نوشهر به بهره برداری خواهد رسید.

وی افزود: پروژه های اسکله خدماتی به طول 106متر و سر درب جدید اداره کل بنادر و دریانوردی مازندران - بندر نوشهر افتتاح و مورد بهره برداری قرار می گیرند.

سیدپور با اشاره به اعتبار تخصیص یافته در احداث این پروژه ها افزود: اسکله خدماتی و سردرب جدید بندر نوشهر، با اعتباری بالغ بر 34 میلیارد ریال در مدت 14 ماه احداث شده است.

مدیر کل بنادر و دریانوردی مازندران اظهار داشت: در ایام باشکوه دهه فجر، کلنگ احداث سیلوی 50 هزار تنی غلات در بندر نوشهر به زمین زده خواهد شد.

وی در خصوص سیلوی 50 هزار تنی عنوان داشت: این پروژه با مشارکت بخش خصوصی و با اعتباری بالغ بر 74 میلیارد ریال، در مدت 18 ماه به بهره برداری خواهد رسید و حجم عملیات سالانه سیلوی فوق360 هزار تن است.

سیدپورافزود: بندر نوشهر با آبخور 5.5 متر بهترین آبخور را در بین بنادر شمالی کشوردارا بوده و در آینده نزدیک با توجه به بازسازی و توسعه اسکله های آن به آبخوری با عمق 6.5 متر دست خواهد یافت و با توجه به ورود کشتی هایی با ظرفیت بیشترو کاهش قیمت تمام شده کالاها موقعیت ممتاز دیگری برای این بندر رقم خواهد خورد.

بندر نوشهر از شمال به دریاى خزر، از جنوب به رشته کوههاى البرز، از شرق به شهرستان نور و از غرب به شهرستان چـالوس متصل است.