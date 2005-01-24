خليج تايمز: مقامات اسلام آباد مدعي دستگيري دهها هندي در مرز مشترك با ايران شدند

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از روزنامه خليج تايمز، بركت علي يكي از مقامات پليس شهر تفتان پاكستان گفت : اين اتباع هندي به بازجويان گفتند كه درحدود ده روز پيش كه آنها سعي داشتند براي سفربه اروپا از مرز تركيه عبور كنند توسط مرزبانان ايراني دستگير شدند .



وي افزود : ادعا مي شود نيروهاي امنيتي ايران روز شنبه آنها را براي خروج از مرز ايران به مرز پاكستان انتقال دادند .



اين مقام پليس خاطر نشان كرد اين افراد شنبه شب در نزديكي شهرتفتان در مرز ايران دستگير شدند . اين شهر در حدود هفتصد كيلومتري شهر كويته در جنوب غربي پاكستان قراردارد .



بنابراين گزارش اين اتباع هندي كه بين بيست و هشت تا سي و پنج سال سن دارند براي بازجويي به شهر كويته انتقال يافتند . كويته مركز استان بلوچستان پاكستان است .

اين افراد ممكن است به خاطر ورود غير قانوني به پاكستان به پرداخت جريمه و يا گذراندن چندين ماه در زندان محكوم شوند .



بسياري از هنديها و پاكستانيها براي يافتن مشاغل بهتر از ايران و تركيه راهي اروپا مي شوند و بسياري از آنان به خاطر نداشتن گذرنامه در مرز اين كشورها دستگير مي شوند .

روز گذشته پاكستان در يك ادعاي واهي ايران را متهم كرد كه از ناآراميهاي استان بلوچستان اين كشور حمايت مي كند .

اين خبر زماني انتشار يافت كه مدتي پيش گزارش شد نظاميان آمريكايي در پاكستان و در نزديكي مرز ايران آموزش مي بينند تا با حركات تروريستي مبارزه كنند .



حال بايد اين سوال را مطرح كرد كه چگونه مي شود با حضور نظاميان آمريكايي در نزديكي مرزهاي ايران از شورشي حمايت كرد كه شعله آن دامنگير استان بلوچستان ايران نيز خواهد شد .