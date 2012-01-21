6 کشتی گیر مازنی به اردوی تیم ملی جوانان دعوت شدند

غلام نوری زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان، اسامی 44 فرنگی کار را به دور جدید تمرینات تیم ملی دعوت کرد که 6 کشتی گیر از مازندران هستند.

وی افزود: در 50 کیلوگرم صادق واحدی، در 74 کیلوگرم علی امامی، در 84 کیلوگرم پیمان کاردگر، در 96 کیلوگرم سامان نوروزی و امیر حسین خانپور و در وزن 120کیلوگرم مهدی پورشیخ از مازندران در اردوی تیم ملی حضور خواهند داشت.

دبیر هیئت کشتی مازندران، به حضور یک مربی این استان در کادر فنی تیم ملی جوانان اشاره کرد و ادامه داد: ناصر نوربخش، سرمربی تیم ملی جوانان، مهدی احمدی مربی مازندرانی را به جمع کادرفنی تیم ملی جوانان دعوت کرد.

نوری زاده اضافه کرد: دور جدید اردوی تیم ملی جوانان، از هفته جاری به مدت 13 روز در خانه کشتی شماره دو آغاز می‌شود.

وی یادآور شد: تیم کشتی فرنگی جوانان خود را برای شرکت در رقابتهای آسیایی قزاقستان و جهانی تایلند در سال آینده آماده می‌کند.