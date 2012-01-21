۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۲:۳۶

سوز سرما در گلستان به اوج رسید

گرگان - خبرگزاری مهر: همزمان با اولین روز از دومین ماه فصل زمستان، سردی هوا در مناطق مختلف استان گستان به اوج رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، نفوذ سامانه ناپایدار از بعد از ظهر روز جمعه موجب کاهش محسوس دما در مناطق مختلف گستان شده است.

نفوذ سامانه سرد و ناپایدار موجب ریزش باران در بیشتر مناطق استان گلستان از جمله شهر گرگان شده است.

سردی هوای صبح شنبه در مرکز استان گلستان به حدی بود که بسیار از شهرندان این سرما را بی سابقه عنوان کرده اند.

بر اساس گزارش هواشناسی گلستان، دمای هوای گلستان تا روز یکشنبه هفته جاری بین 6 تا 12 درجه سانتیگراد کاهش می یابد.

هم اکنون بارش باران در مناطق جلگه ای و شهرهای شرقی و غربی استان تدوام دارد. همچنین در ارتفاعات گلستان نیز بارش برف گزارش شده است.

اکنون دمای هوای مرکز گلستان 5 درجه سانتیگراد است.

