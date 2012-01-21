افزایش مهارت در زمینه های مختلف هنری ضروری است

احمد سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار با اعلام این خبر اظهار داشت: استان کرمان از نظر تعداد شرکت کنندگان در آزمون مذکور رتبه دوم را در کشور به خود اختصاص داده است.

وی یادآور شد: این تعداد شرکت کننده بدون احتساب بخش جنوبی استان کرمان است.

سعیدی با اشاره به اعلام نتایج طی 10 روز آینده گفت: هدف سنجش دانش نظری و عملی افراد ماهر و استاد کار در روز جمعه سی ام دی ماه جاری برگزار شد.

وی گفت: آزمون ادواری استانداردهای مهارتی در 34 رشته مهارتی و در دو بخش مجزا نظری و عملی برگزار شد.

این مسئول تصریح کرد: این رشته ها شامل عکاسی، گرافیک رایانه، چهره آرایی و چهره سازی، تولید چند رسانه ای، تصویربرداری، طراحی صفحات وب و تصویر سازی کامپیوتری هستند.