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۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۲:۵۷

سعیدی به مهر خبر داد:

افزایش مهارت در زمینه های مختلف هنری ضروری است

افزایش مهارت در زمینه های مختلف هنری ضروری است

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمان با اشاره به برگزاری آزمون ادواری استانداردهای مهارتی گفت: باید به سمتی پیش برویم که هر روز شاهد ارتقاء سطح مهارت هنرمندان باشیم.

احمد سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار با اعلام این خبر اظهار داشت: استان کرمان از نظر تعداد شرکت کنندگان در آزمون مذکور رتبه دوم را در کشور به خود اختصاص داده است.

وی یادآور شد: این تعداد شرکت کننده بدون احتساب بخش جنوبی استان کرمان است.

سعیدی با اشاره به اعلام نتایج طی 10 روز آینده گفت: هدف سنجش دانش نظری و عملی افراد ماهر و استاد کار در روز جمعه سی ام دی ماه جاری برگزار شد.

وی گفت: آزمون ادواری استانداردهای مهارتی در 34 رشته مهارتی و در دو بخش مجزا نظری و عملی برگزار شد.

این مسئول تصریح کرد: این رشته ها شامل  عکاسی، گرافیک رایانه، چهره آرایی و چهره سازی، تولید چند رسانه ای، تصویربرداری، طراحی صفحات وب و تصویر سازی کامپیوتری هستند.

کد مطلب 1514583

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