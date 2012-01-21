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۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۱:۲۱

احتمال لغو تعدادی از پروازها به دلیل بارش برف

یک مقام مسئول در شرکت هواپیمایی تابان از احتمال تاخیر و کنسلی برخی پروازهای این شرکت به دلیل به وضعیت بد جوی و بارش برف و نبود دید کافی خبر داد و گفت: پرواز مشهد- تهران با تاخیر انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه جعفرزاده مدیر روابط عمومی هواپیمایی تابان با اعلام این خبر گفت: باتوجه به وضعیت بد جوی و بارش برف و نبود دید کافی احتمال تاخیر و یا کنسلی برخی پروازها وجود دارد. 

وی افزود: در حال حاضر پروازهای این شرکت به جز مشهد- تهران که طبق برنامه قرار بود، ساعت 6 و 15 دقیقه فرودگاه مشهد را به مقصد تهران ترک کند با تاخیر انجام می شود، ضمن اینکه تمامی پروازهای این شرکت به سایر نقاط کشور در حال انجام است.
 
جعفرزاده در پایان از مسافران این شرکت خواست قبل از مراجعت به فرودگاه از انجام پروازهای این شرکت (199 فرودگاه بین المللی مهراباد جهت مسیرهای داخلی) مطلع شوند.
کد مطلب 1514584

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