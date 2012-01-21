برنامه های دهه فجر در فارس تشریح شد

حجت الاسلام محمد رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با برنامه های دهه فجر در استان فارس گفت: برنامه های این ایام با یکسری راهبردها و اصول توسط مرکز به ستاد ابلاغ شده است.

وی در خصوص اصول برنامه ها بیان کرد: ترویج آرمان و ارزشهای انقلاب، حفظ و اعتلای ایرانی در عرصه داخلی و بین المللی، افزایش و گسترش مشارکت عمومی و تقویت همبستگی، وفاق ملی و وحدت و... از جمله اهدافی است که در برنامه های امسال این ایام دنبال می شود.

رئیس شورای هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی استان فارس اظهار داشت: اطلاع رسانی، استفاده از ظرفیتها و فراگیرسازی از طریق تشکلها و ستادهای مردمی، مساجد، پایگاه ها و سینماها، گسترش جشنها، ارائه تصاویر هنرمندانه از انقلاب اسلامی و ارزشهای آن، توجه به مولفه و باورهاو... از جمله برنامه هایی است که در این ایام پیگیری می شود.

وی با بیان اینکه ستاد برنامه های دهه فجر با اهداف مذکور در آذرماه تشکیل شده، گفت: در این راستا کمیته هایی از جمله کمیته طرح و برنامه، ارتباطات و اطلاع رسانی، مساجد، انجمنها و هیئتها و مساجد، فرهنگیان و دانش آموزی، اصناف، کارگری و کارفرمایی، ورزش و جوانان، شهری و روستایی، اقلیتهای دینی و... در استان تشکیل شد.

حجت الاسلام رضایی در ادامه سخنان خود در رابطه با برنامه های تدارک دیده برای این ایام گفت: در 12 بهمن سالروز ورود امام راحل به ایران از ساعت هفت صبح با حضور نماینده ولی فقیه، استاندار و دیگر مسئولان استان در محل گلزار شهدا با اهدا گل به قبور شهدا مراسم این ایام آغاز می شود.

وی افزود: همچنین مراسم رسمی این روزساعت 9 و 30 دقیقه در سال شهید دستغیب شیراز با حضور اقشار مختلف مردم اعم از بازاریان، طلاب، دانشجویان و خانواده شهدا و ... آغاز می شود.

رئیس شورای هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی استان فارس ادامه داد: در 12 بهمن ماه از ظرفیتهای عشایر در ورودی سالن شهید دستغیب استفاده شده و با نصب سیاه چادرهایی برنامه آغاز که از جمله برنامه های این روز می توان به اجرای هماهنگ برنامه ورزشی توسط هیئتهای ورزشی باستانی کار، اجرای سرود توسط دانش آموزان و... اشاره کرد.

حجت الاسلام رضایی در ادامه از برگزاری همایش تجلیل از مبارزان و فعالان سیاسی نظام در زمان طاغوت خبر داد و بیان کرد: در این راستا 140 نفر از سیاسیون و مبارزان استان فارس در زمان طاغوت در این مراسم که 16 بهمن ماه برگزار می شود حضور یافته و از آنها تقدیر می شود.

وی گفت: همچنین مراسم شب شعر با حضور 70 نفر از شعرای استان فارس برگزار که در این مراسم که در 19 بهمن ماه برگزار می شود این شعرا سروده های خود در رابطه با امام راحل و دستاوردهای اخیر را ارائه می دهند.

حجت الاسلام رضایی ادامه داد: برگزاری 10 جشن بزرگ در شیراز و همچنین مراکز تجاری، پیاده روی بزرگ در چمران، برپایی نمایشگاه هایی در بوستانهای شیراز و... از جمله برنامه های این ایام است.