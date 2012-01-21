اعدام مبارک خواسته معترضین التحریر/ گفتگوی تلفنی اوباما و طنطاوی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، شهروندان مصر روز گذشته در جمعه موسوم به "عزاداری برای شهدا" در میدان التحریر قاهره تظاهرات برپا کردند.

معترضین با سر دادن شعار تحقق تمامی خواسته های انقلابیون و قصاص عاملان کشتار انقلاب 25 ژانویه را خواستار شدند و همچنین بر ضرورت واگذاری فوری قدرت به غیرنظامیان و توقف محاکمه های نظامی را خواستار شدند.

تظاهرات کنندگان بر مخالفت خود با اداره کشور توسط شورای عالی نظامی مصر تاکید و اعلام کردند تا زمان تحقق همه خواسته های خود به تحصن و اعتراضات خود ادامه خواهند داد.

"شیخ جمعه محمد علی" از اعضای "ائتلاف خانه انقلاب" در استان "بورسعید" در خطبه های نماز جمعه اظهار داشت: نهادهای دولتی باید از عناصر رژیم حسنی مبارک پاکسازی شود و خانواده های شهدای انقلاب مورد حمایت مالی قرار بگیرند و زخمی های انقلاب 25 ژانویه نیز با هزینه های دولت درمان شوند.

خبرگزاری آلمان نیز گزارش داد که "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا و "محمد حسین طنطاوی" رئیس شورای عالی نظامی مصر شب گذشته با یکدیگر تلفنی گفتگو کردند.

اوباما در این گفتگو بر حمایت واشنگتن از حرکت مصر به سوی دموکراسی تاکید کرد. وی همچنین آزادی عمل سازمان های غیر دولتی مصر را خواستار شد.

اوضاع اقتصادی مصر و رایزنی های جاری این کشور و صندوق بین المللی پول درباره برنامه های اقتصادی مصر از دیگر موضوعات مورد بررسی در این گفتگوی تلفنی بود.

طرفین همچنین بر اهمیت تداوم همکاری گسترده در زمینه مبارزه با تروریسم و مسائل امنیت منطقه ای تاکید کردند.