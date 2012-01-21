برگزاری تورهای گردشگری بازدید از قوهای سفید

مرتضی شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کوچ سالانه هزاران قطعه انواع قوهای سفید و سایرگونه های پرنده های مهاجر، مسافران و گردشگران زیادی را به این شهر توریستی برای تماشای غوها می کشاند.

وی افزود: شهرداری سرخرود دراین خصوص برنامه جدی دارد تا با تورهای مسافرتی داخلی برای برپایی سفرهای یک روزه به این شهر و منطقه حفاظت شده قوها در ایام زمستان گذرانی پرندگان مهاجر پذیرای گردشگران باشد.

شهردار سرخرود اضافه کرد: مقدمات اولیه پذیرش تورهای یک روزه گردشگری در این شهر فراهم شده و در سال آینده این برنامه به صورت جدی تری پیگیری خواهد شد.

شفیعی، هدف از این اقدام را جذب گردشگر از سراسر کشور برای تماشای زمستان گذرانی پرندگان مهاجر و شناساندن منطقه حفاظت شده قوهای مهاجر در این شهر عنوان کرد.

وی، اضافه کرد: شهرداری سرخرود امسال با نصب تابلوهای راهنما در سطح این شهر به سمت منطقه حفاظت شده قوهای سفید و سایر گونه های پرندگان مهاجر قدمهای خوبی را برای جذب گردشگران به این شهر برداشته است.

شهردار سرخرود با اشاره به اینکه این اقدام سبب حضور مسافران زیادی برای تماشای پرندگان مهاجر زمستان گذران به این شهر شده است، اضافه کرد: این شهرداری سالانه در زمان کوچ پرندگان مهاجر برای زمستان گذرانی به این شهر بخشی از غذای مورد نیاز پرندگان را تامین و در اختیار اداره حفاظت محیط زیست شهرستانهای آمل و محمودآباد قرار می دهد.